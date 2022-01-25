https://sputnik-georgia.ru/20220125/v-gruzii-ne-budut-vvodit-dopolnitelnye-kovid-ogranicheniya-263864109.html

В Грузии не будут вводить дополнительные ковид-ограничения

В Грузии не будут вводить дополнительные ковид-ограничения

Власти Грузии не считают необходимым ужесточать ковид-ограничения в стране 25.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-25T12:11+0400

2022-01-25T12:11+0400

2022-01-25T12:20+0400

шестая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. В Грузии не будут вводиться дополнительные ковид-ограничения, несмотря на ухудшение эпидемиологического положения, заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 Георгий Гибрадзе на брифинге во вторник.В последнее время Грузия обновляет антирекорды по количеству выявленных инфицированных коронавирусом за сутки. Во вторник эта цифра достигла 15 762.В Грузии обязательно ношение масок как в закрытых помещениях в общественных местах, так и на улице, но на улице мало кто соблюдает правила. Рестораны, театры, музеи, фитнесс-центры и другие заведения можно посещать только с "зелеными паспортами". QR-коды получают привитые, переболевшие или с отрицательным тестом.В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. В январе суточный показатель заболеваемости достиг уже 15 тысяч. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19