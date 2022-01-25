Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - пожилая женщина в маске - Sputnik Грузия, 1920
Шестая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20220125/v-gruzii-ne-budut-vvodit-dopolnitelnye-kovid-ogranicheniya-263864109.html
В Грузии не будут вводить дополнительные ковид-ограничения
В Грузии не будут вводить дополнительные ковид-ограничения
Власти Грузии не считают необходимым ужесточать ковид-ограничения в стране 25.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-25T12:11+0400
2022-01-25T12:20+0400
шестая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262056485_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_87e1bf6e6c398d6b0cab0033512bd0fc.jpg
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. В Грузии не будут вводиться дополнительные ковид-ограничения, несмотря на ухудшение эпидемиологического положения, заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 Георгий Гибрадзе на брифинге во вторник.В последнее время Грузия обновляет антирекорды по количеству выявленных инфицированных коронавирусом за сутки. Во вторник эта цифра достигла 15 762.В Грузии обязательно ношение масок как в закрытых помещениях в общественных местах, так и на улице, но на улице мало кто соблюдает правила. Рестораны, театры, музеи, фитнесс-центры и другие заведения можно посещать только с "зелеными паспортами". QR-коды получают привитые, переболевшие или с отрицательным тестом.В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. В январе суточный показатель заболеваемости достиг уже 15 тысяч. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262056485_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_17f0c1cd2ca6143c91f9fbc7da5f23c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

В Грузии не будут вводить дополнительные ковид-ограничения

12:11 25.01.2022 (обновлено: 12:20 25.01.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - люди в масках
Эпидемия коронавируса - люди в масках - Sputnik Грузия, 1920, 25.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
Власти Грузии не считают необходимым ужесточать ковид-ограничения в стране
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. В Грузии не будут вводиться дополнительные ковид-ограничения, несмотря на ухудшение эпидемиологического положения, заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 Георгий Гибрадзе на брифинге во вторник.
В последнее время Грузия обновляет антирекорды по количеству выявленных инфицированных коронавирусом за сутки. Во вторник эта цифра достигла 15 762.

"К этому моменту дополнительные ограничения не вводятся. Решено, что программа поощрения вакцинации старше 50 лет продлится на месяц. При этом граждане старше 50 лет, в случае бустер-дозы, получат по 100 лари", – заявил Гибрадзе.

В Грузии обязательно ношение масок как в закрытых помещениях в общественных местах, так и на улице, но на улице мало кто соблюдает правила. Рестораны, театры, музеи, фитнесс-центры и другие заведения можно посещать только с "зелеными паспортами". QR-коды получают привитые, переболевшие или с отрицательным тестом.
В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. В январе суточный показатель заболеваемости достиг уже 15 тысяч. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский