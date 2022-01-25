https://sputnik-georgia.ru/20220125/v-gruzii-ne-budut-vvodit-dopolnitelnye-kovid-ogranicheniya-263864109.html
В Грузии не будут вводить дополнительные ковид-ограничения
В Грузии не будут вводить дополнительные ковид-ограничения
Власти Грузии не считают необходимым ужесточать ковид-ограничения в стране 25.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-25T12:11+0400
2022-01-25T12:11+0400
2022-01-25T12:20+0400
шестая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. В Грузии не будут вводиться дополнительные ковид-ограничения, несмотря на ухудшение эпидемиологического положения, заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 Георгий Гибрадзе на брифинге во вторник.В последнее время Грузия обновляет антирекорды по количеству выявленных инфицированных коронавирусом за сутки. Во вторник эта цифра достигла 15 762.В Грузии обязательно ношение масок как в закрытых помещениях в общественных местах, так и на улице, но на улице мало кто соблюдает правила. Рестораны, театры, музеи, фитнесс-центры и другие заведения можно посещать только с "зелеными паспортами". QR-коды получают привитые, переболевшие или с отрицательным тестом.В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. В январе суточный показатель заболеваемости достиг уже 15 тысяч. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
В Грузии не будут вводить дополнительные ковид-ограничения
12:11 25.01.2022 (обновлено: 12:20 25.01.2022)
Власти Грузии не считают необходимым ужесточать ковид-ограничения в стране
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. В Грузии не будут вводиться дополнительные ковид-ограничения, несмотря на ухудшение эпидемиологического положения, заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 Георгий Гибрадзе на брифинге во вторник.
В последнее время Грузия обновляет антирекорды по количеству выявленных инфицированных коронавирусом за сутки. Во вторник эта цифра достигла 15 762.
"К этому моменту дополнительные ограничения не вводятся. Решено, что программа поощрения вакцинации старше 50 лет продлится на месяц. При этом граждане старше 50 лет, в случае бустер-дозы, получат по 100 лари", – заявил Гибрадзе.
В Грузии обязательно ношение масок как в закрытых помещениях в общественных местах, так и на улице, но на улице мало кто соблюдает правила. Рестораны, театры, музеи, фитнесс-центры и другие заведения можно посещать только с "зелеными паспортами". QR-коды получают привитые, переболевшие или с отрицательным тестом.
В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. В январе суточный показатель заболеваемости достиг уже 15 тысяч. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования.
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