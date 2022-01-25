https://sputnik-georgia.ru/20220125/v-kazakhstane-zayavili-ob-avariynom-otklyuchenii-vysokovoltnykh-lep-263861601.html

В Казахстане заявили об аварийном отключении высоковольтных ЛЭП

В Казахстане заявили об аварийном отключении высоковольтных ЛЭП

Причина аварии устанавливается 25.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Казахстанская энергетическая компания "Самрук-Энерго" заявила о переходе Алма-Атинского энергоузла на изолированную работу из-за отключения высоковольтных линий электропередачи, связывающих его с северной и южной частями энергосистемы, сообщает РИА Новости.По ее информации, расположенные в южном регионе электрические станции АО "АлЭС" и Мойнакская ГЭС сохранили нагрузку и в настоящее время по командам системного оператора увеличивают мощность. Северные энергоисточники АО "Самрук-Энерго" - Экибастузские ГРЭС несут заданную нагрузку без замечаний.Проблемы с электроэнергией возникли в Узбекистане и Кыргызстане. Министерство ЖКХ Узбекистана сообщило о перебоях сетей отопления, канализации, водоснабжения во многих регионах страны из-за отключения электроэнергии. Из-за отключения света по всему Бишкеку нет воды, передает Sputnik Кыргызстан."Из-за отключения света по всему Бишкеку нет воды — не работают насосные станции. Тем временем сайт "Северэлектро" временно недоступен. Такое масштабное отключение в центральноазиатском регионе произошло впервые за долгое время", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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