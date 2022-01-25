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В Казахстане заявили об аварийном отключении высоковольтных ЛЭП
В Казахстане заявили об аварийном отключении высоковольтных ЛЭП
Причина аварии устанавливается 25.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-25T11:11+0400
2022-01-25T11:11+0400
2022-01-25T11:44+0400
происшествия
новости
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казахстан
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Казахстанская энергетическая компания "Самрук-Энерго" заявила о переходе Алма-Атинского энергоузла на изолированную работу из-за отключения высоковольтных линий электропередачи, связывающих его с северной и южной частями энергосистемы, сообщает РИА Новости.По ее информации, расположенные в южном регионе электрические станции АО "АлЭС" и Мойнакская ГЭС сохранили нагрузку и в настоящее время по командам системного оператора увеличивают мощность. Северные энергоисточники АО "Самрук-Энерго" - Экибастузские ГРЭС несут заданную нагрузку без замечаний.Проблемы с электроэнергией возникли в Узбекистане и Кыргызстане. Министерство ЖКХ Узбекистана сообщило о перебоях сетей отопления, канализации, водоснабжения во многих регионах страны из-за отключения электроэнергии. Из-за отключения света по всему Бишкеку нет воды, передает Sputnik Кыргызстан."Из-за отключения света по всему Бишкеку нет воды — не работают насосные станции. Тем временем сайт "Северэлектро" временно недоступен. Такое масштабное отключение в центральноазиатском регионе произошло впервые за долгое время", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, в мире, казахстан
В Казахстане заявили об аварийном отключении высоковольтных ЛЭП
11:11 25.01.2022 (обновлено: 11:44 25.01.2022)
Причина аварии устанавливается
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik.
Казахстанская энергетическая компания "Самрук-Энерго" заявила о переходе Алма-Атинского энергоузла на изолированную работу из-за отключения высоковольтных линий электропередачи, связывающих его с северной и южной частями энергосистемы, сообщает РИА Новости
.
"Сегодня в 11.59 (08.59 мск) произошло выделение города Алматы и алматинского энергоузла на изолированную работу вследствие аварийного отключения высоковольтных линий электропередачи, связывающих регион с северной и южной частями энергосистемы. Причины произошедшего выясняются", - сообщила компания.
По ее информации, расположенные в южном регионе электрические станции АО "АлЭС" и Мойнакская ГЭС сохранили нагрузку и в настоящее время по командам системного оператора увеличивают мощность. Северные энергоисточники АО "Самрук-Энерго" - Экибастузские ГРЭС несут заданную нагрузку без замечаний.
Проблемы с электроэнергией возникли в Узбекистане и Кыргызстане. Министерство ЖКХ Узбекистана сообщило о перебоях сетей отопления, канализации, водоснабжения во многих регионах страны из-за отключения электроэнергии.
Из-за отключения света по всему Бишкеку нет воды, передает Sputnik Кыргызстан
.
"Из-за отключения света по всему Бишкеку нет воды — не работают насосные станции. Тем временем сайт "Северэлектро" временно недоступен. Такое масштабное отключение в центральноазиатском регионе произошло впервые за долгое время", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале
.
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