https://sputnik-georgia.ru/20220126/avstriya-reshila-otmenit-lokdaun-dlya-neprivitykh-ot-koronavirusa-263897791.html

Австрия решила отменить локдаун для непривитых от коронавируса

Австрия решила отменить локдаун для непривитых от коронавируса

Решение приняли в связи со сравнительной стабилизацией ситуации в клиниках в первую очередь в отделениях интенсивной терапии 26.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-26T15:37+0400

2022-01-26T15:37+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Австрийские власти с 31 января решили отменить локдаун для невакцинированных против коронавируса, заявил канцлер Республики Карл Нехаммер. Это решение было принято в связи со стабилизацией положения в больницах, прежде всего, в отделениях интенсивной терапии. "Локдаун для непривитых заканчивается со следующего понедельника", – сказал Нехаммер перед заседанием кабмина Австрии.Между тем правило 2П (привит, переболел) пока сохраняется для посещения множества общественных мест, пунктов питания, магазинов, культурных и развлекательных мероприятий. То есть непривитым вход туда по-прежнему закрыт. Также жители Австрии обязаны носить маску типа FFP2.По информации главы минздрава Австрии Вольфганга Мюкштайна, сертификат о вакцинации для привитых двумя дозами вакцины будет действовать полгода, для привитых тремя дозами – 9 месяцев.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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