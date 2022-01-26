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Австрия решила отменить локдаун для непривитых от коронавируса
Австрия решила отменить локдаун для непривитых от коронавируса
Решение приняли в связи со сравнительной стабилизацией ситуации в клиниках в первую очередь в отделениях интенсивной терапии 26.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-26T15:37+0400
2022-01-26T15:37+0400
2022-01-26T16:27+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Австрийские власти с 31 января решили отменить локдаун для невакцинированных против коронавируса, заявил канцлер Республики Карл Нехаммер. Это решение было принято в связи со стабилизацией положения в больницах, прежде всего, в отделениях интенсивной терапии. "Локдаун для непривитых заканчивается со следующего понедельника", – сказал Нехаммер перед заседанием кабмина Австрии.Между тем правило 2П (привит, переболел) пока сохраняется для посещения множества общественных мест, пунктов питания, магазинов, культурных и развлекательных мероприятий. То есть непривитым вход туда по-прежнему закрыт. Также жители Австрии обязаны носить маску типа FFP2.По информации главы минздрава Австрии Вольфганга Мюкштайна, сертификат о вакцинации для привитых двумя дозами вакцины будет действовать полгода, для привитых тремя дозами – 9 месяцев.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, в мире, австрия, коронавирус covid-19
Австрия решила отменить локдаун для непривитых от коронавируса
15:37 26.01.2022 (обновлено: 16:27 26.01.2022)
Решение приняли в связи со сравнительной стабилизацией ситуации в клиниках в первую очередь в отделениях интенсивной терапии
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Австрийские власти с 31 января решили отменить локдаун для невакцинированных против коронавируса, заявил канцлер Республики Карл Нехаммер.
Это решение было принято в связи со стабилизацией положения в больницах, прежде всего, в отделениях интенсивной терапии. "Локдаун для непривитых заканчивается со следующего понедельника", – сказал Нехаммер перед заседанием кабмина Австрии.
Между тем правило 2П (привит, переболел) пока сохраняется для посещения множества общественных мест, пунктов питания, магазинов, культурных и развлекательных мероприятий. То есть непривитым вход туда по-прежнему закрыт. Также жители Австрии обязаны носить маску типа FFP2.
Респираторы класса защиты FFP2 защищают пользователя прежде всего от попадания частиц, капель и аэрозолей. Сокращение FFP расшифровывается как "Filtering Face Piece" (с англ. – "фильтрующая лицевая маска"). Иногда они также называются фильтрующими полумасками.
По информации главы минздрава Австрии Вольфганга Мюкштайна, сертификат о вакцинации для привитых двумя дозами вакцины будет действовать полгода, для привитых тремя дозами – 9 месяцев.
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