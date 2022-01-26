https://sputnik-georgia.ru/20220126/bozhe-kakaya-krasivaya-pevitsa-lela-tsurtsumiya-shokirovala-fanatov-v-dubae-foto-263893060.html
"Боже, какая красивая!": певица Лела Цурцумия шокировала фанатов в Дубае – ФОТО
"Боже, какая красивая!": певица Лела Цурцумия шокировала фанатов в Дубае – ФОТО
Лела Цурцумия поразила поклонников своей прекрасной формой и красотой
2022-01-26T13:50+0400
2022-01-26T13:50+0400
2022-01-26T15:20+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Известная грузинская эстрадная певица Лела Цурцумия порадовала поклонников новыми фотографиями и видео из отпуска – исполнительница отдыхает вместе с мужем-продюсером Кахой Мамулашвили (Мамулича) и дочерью Мариам в Дубае.После новогодних концертов и плотного рабочего графика Лела с семьей отдыхает в одном из престижных отелей курорта. Сам Мамулича в сторис отметил, что они отправились на отдых впервые за последние два года.Судя по фото, Лела активно наслаждается отдыхом, посещает различные туристические достопримечательности, фотографирует деликатесы, и, конечно же, проводит время на пляже. Видео в купальнике певицы порадовали фолловеров, подписчики в восторге от фигуры грузинской артистки."Боже, какая красивая!", "Признаю, что в Грузии нет второй такой! Самая красивая Лела всех времен", "Лела в прекрасной форме", "Лела, ты лучше многих молодых", – пишут подписчики.Лела Цурцумия – одна из самых популярных музыкальных исполнителей Грузии. Выступающая на грузинской эстраде с 90-х годов, Лела выпустила 12 альбомов и сняла множество клипов. Альбом певицы "Сулели цвима" ("Глупый дождь") стал самым продаваемым альбомом в Грузии в 2003 году.Именно Лела Цурцумия первой предложила грузинским зрителям шоу-программу вместо стандартного концерта, с яркими костюмами, сложной хореографией и непривычным освещением.Лела Цурцумия – выпускница Тбилисского театрального института. Артистка попробовала себя и в кинематографе. Наиболее успешной ее работой стала главная роль в фильме Зазы Урушадзе "Останься со мной".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
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новости, дубай, лела цурцумия, грузинский шоу-бизнес, шоу-бизнес
"Боже, какая красивая!": певица Лела Цурцумия шокировала фанатов в Дубае – ФОТО
13:50 26.01.2022 (обновлено: 15:20 26.01.2022)
Популярная исполнительница Лела Цурцумия поразила поклонников своей прекрасной формой и красотой
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Известная грузинская эстрадная певица Лела Цурцумия порадовала поклонников новыми фотографиями и видео из отпуска – исполнительница отдыхает вместе с мужем-продюсером Кахой Мамулашвили (Мамулича) и дочерью Мариам в Дубае.
После новогодних концертов и плотного рабочего графика Лела с семьей отдыхает в одном из престижных отелей курорта. Сам Мамулича в сторис отметил, что они отправились на отдых впервые за последние два года.
Судя по фото, Лела активно наслаждается отдыхом, посещает различные туристические достопримечательности, фотографирует деликатесы, и, конечно же, проводит время на пляже. Видео в купальнике певицы порадовали фолловеров, подписчики в восторге от фигуры грузинской артистки.
"Боже, какая красивая!", "Признаю, что в Грузии нет второй такой! Самая красивая Лела всех времен", "Лела в прекрасной форме", "Лела, ты лучше многих молодых", – пишут подписчики.
Лела Цурцумия – одна из самых популярных музыкальных исполнителей Грузии. Выступающая на грузинской эстраде с 90-х годов, Лела выпустила 12 альбомов и сняла множество клипов. Альбом певицы "Сулели цвима" ("Глупый дождь") стал самым продаваемым альбомом в Грузии в 2003 году.
Именно Лела Цурцумия первой предложила грузинским зрителям шоу-программу вместо стандартного концерта, с яркими костюмами, сложной хореографией и непривычным освещением.
Лела Цурцумия – выпускница Тбилисского театрального института. Артистка попробовала себя и в кинематографе. Наиболее успешной ее работой стала главная роль в фильме Зазы Урушадзе "Останься со мной".
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