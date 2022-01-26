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Как живут мигрантки с младенцами после возвращения в ТЛЦ "Брузги" – видео
Как живут мигрантки с младенцами после возвращения в ТЛЦ "Брузги" – видео
Три курдских беженки из приграничного лагеря мигрантов у белорусско-польской границы, которые чуть больше месяца назад стали мамами, переехали с новорожденным... 26.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-26T14:48+0400
2022-01-26T14:48+0400
2022-01-26T14:55+0400
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Сейчас в ТЛЦ "Брузги" находится три семьи с младенцами в возрасте одного месяца. Две девочки и один мальчик родились в декабре и стали первыми детьми мигрантов, которые родились уже в Беларуси, сообщает Sputnik Беларусь.Первое время после выписки из гродненского областного перинатального центра они жили в Кризисной комнате Красного креста в Гродно. А в прошлую пятницу решили вернуться назад в лагерь.Особых условий для семей с новорожденными детьми в условиях приграничного лагеря создать нельзя. Мамы с малышами переехали на те же спальные места, где они жили до рождения детей.
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видео, беженцы, мультимедиа, беларусь, видео
Как живут мигрантки с младенцами после возвращения в ТЛЦ "Брузги" – видео
14:48 26.01.2022 (обновлено: 14:55 26.01.2022)
Три курдских беженки из приграничного лагеря мигрантов у белорусско-польской границы, которые чуть больше месяца назад стали мамами, переехали с новорожденным малышами в ТЛЦ "Брузги" и по-прежнему отказываются уезжать на родину
Сейчас в ТЛЦ "Брузги" находится три семьи с младенцами в возрасте одного месяца. Две девочки и один мальчик родились в декабре и стали первыми детьми мигрантов, которые родились уже в Беларуси, сообщает Sputnik Беларусь
.
Первое время после выписки из гродненского областного перинатального центра они жили в Кризисной комнате Красного креста в Гродно. А в прошлую пятницу решили вернуться назад в лагерь.
Особых условий для семей с новорожденными детьми в условиях приграничного лагеря создать нельзя. Мамы с малышами переехали на те же спальные места, где они жили до рождения детей.