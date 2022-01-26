https://sputnik-georgia.ru/20220126/kak-zhivut-migrantki-s-mladentsami-posle-vozvrascheniya-v-tlts-bruzgi---video-263890995.html

Как живут мигрантки с младенцами после возвращения в ТЛЦ "Брузги" – видео

Как живут мигрантки с младенцами после возвращения в ТЛЦ "Брузги" – видео

Три курдских беженки из приграничного лагеря мигрантов у белорусско-польской границы, которые чуть больше месяца назад стали мамами, переехали с новорожденным... 26.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-26T14:48+0400

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Сейчас в ТЛЦ "Брузги" находится три семьи с младенцами в возрасте одного месяца. Две девочки и один мальчик родились в декабре и стали первыми детьми мигрантов, которые родились уже в Беларуси, сообщает Sputnik Беларусь.Первое время после выписки из гродненского областного перинатального центра они жили в Кризисной комнате Красного креста в Гродно. А в прошлую пятницу решили вернуться назад в лагерь.Особых условий для семей с новорожденными детьми в условиях приграничного лагеря создать нельзя. Мамы с малышами переехали на те же спальные места, где они жили до рождения детей.

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