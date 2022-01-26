https://sputnik-georgia.ru/20220126/kavkazoved-ataev-o-tom-chto-budet-s-armeniey-posle-sarkisyana---video-263902625.html

Кавказовед Атаев о том, что будет с Арменией после Саркисяна - видео

Кавказовед Атаев о том, что будет с Арменией после Саркисяна - видео

Каковы истинные причины отставки президента Армении? Какими отныне будут взаимоотношения Еревана и Москвы? Смотрите, что рассказал по этому поводу кавказовед и... 26.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-26T16:48+0400

2022-01-26T16:48+0400

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Усилит ли свое влияние Анкара в кавказском регионе? Что ждет Армению после отставки Саркисяна? На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил политолог, кавказовед, кандидат политических наук Артур Атаев. Напомним, 23 января 2022 года президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. По его словам, такое решение было принято им из-за отсутствия у главы государства реальных инструментов, в том числе возможности влиять на вопросы "войны или мира".ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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