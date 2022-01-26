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Кавказовед Атаев о том, что будет с Арменией после Саркисяна - видео
Кавказовед Атаев о том, что будет с Арменией после Саркисяна - видео
Каковы истинные причины отставки президента Армении? Какими отныне будут взаимоотношения Еревана и Москвы? Смотрите, что рассказал по этому поводу кавказовед и... 26.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-26T16:48+0400
2022-01-26T16:48+0400
2022-01-26T16:50+0400
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Усилит ли свое влияние Анкара в кавказском регионе? Что ждет Армению после отставки Саркисяна? На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил политолог, кавказовед, кандидат политических наук Артур Атаев. Напомним, 23 января 2022 года президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. По его словам, такое решение было принято им из-за отсутствия у главы государства реальных инструментов, в том числе возможности влиять на вопросы "войны или мира".ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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видео, кавказ, мультимедиа, артур атаев, экспертное мнение, видео
Кавказовед Атаев о том, что будет с Арменией после Саркисяна - видео
16:48 26.01.2022 (обновлено: 16:50 26.01.2022)
Каковы истинные причины отставки президента Армении? Какими отныне будут взаимоотношения Еревана и Москвы? Смотрите, что рассказал по этому поводу кавказовед и эксперт Артур Атаев
Усилит ли свое влияние Анкара в кавказском регионе? Что ждет Армению после отставки Саркисяна? На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском"
ответил политолог, кавказовед, кандидат политических наук Артур Атаев.
Напомним, 23 января 2022 года президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. По его словам, такое решение было принято им из-за отсутствия у главы государства реальных инструментов, в том числе возможности влиять на вопросы "войны или мира".