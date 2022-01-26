https://sputnik-georgia.ru/20220126/komu-i-skolko-dolzhna-gruziya-263909042.html
Кому и сколько должна Грузия?
Кому и сколько должна Грузия?
Объем государственного внешнего долга Грузии и взятых под государственные гарантии кредитов в 2021 году увеличился на 9% и составил более 8,20 миллиарда... 26.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-26T20:32+0400
2022-01-26T20:32+0400
2022-01-26T20:32+0400
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По данным министерства финансов Грузии, в тройку крупнейших кредиторов страны, среди международных организаций, входят Азиатский банк развития (ADB); Всемирный банк, Международный банк реконструкции и развития (IBRD); Всемирный банк, Международная ассоциация развития (IDA). Что касается крупнейших кредиторов Грузии среди стран, то в тройку входят - Франция, Германия и Япония. Между тем, в 2021 году Грузия погасила долги перед Украиной и Узбекистаном.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, каким странам и международным организациям должна Грузия.Приведенные данные не включают средства на обслуживание долга. Суммы внешнего долга указаны с учетом обменных валютных курсов на 31 декабря 2021 года.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, грузия, инфографика, мультимедиа, инфографика
Кому и сколько должна Грузия?
Объем государственного внешнего долга Грузии и взятых под государственные гарантии кредитов в 2021 году увеличился на 9% и составил более 8,20 миллиарда долларов
По данным
министерства финансов Грузии, в тройку крупнейших кредиторов страны, среди международных организаций, входят Азиатский банк развития (ADB); Всемирный банк, Международный банк реконструкции и развития (IBRD); Всемирный банк, Международная ассоциация развития (IDA). Что касается крупнейших кредиторов Грузии среди стран, то в тройку входят - Франция, Германия и Япония. Между тем, в 2021 году Грузия погасила долги перед Украиной и Узбекистаном.
В инфографике Sputnik Грузия
вы узнаете, каким странам и международным организациям должна Грузия.
Приведенные данные не включают средства на обслуживание долга. Суммы внешнего долга указаны с учетом обменных валютных курсов на 31 декабря 2021 года.