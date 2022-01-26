https://sputnik-georgia.ru/20220126/konkurs-imeni-andreya-stenina-2022-obyavil-mezhdunarodnoe-zhyuri-263887381.html

Конкурс имени Андрея Стенина-2022 объявил международное жюри

Конкурс имени Андрея Стенина-2022 объявил международное жюри

Жюри начнет работу уже в апреле, а шорт-лист конкурс объявит в середине июня также на сайте stenincontest.ru 26.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-26T12:17+0400

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миа "россия сегодня"

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

фотоконкурс андрея стенина

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Восьмой международный конкурс для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина назвал состав своего жюри – в 2022 году он сохранил алгоритм формирования звездной судейской команды. Второй год подряд в ее состав конкурс зовет тех, кто в разные годы уже оценивал работы участников, – представителей крупнейших СМИ мира и титулованных фотографов."Мое первое появление в составе жюри конкурса имени Андрея Стенина относится к совершенно иной эпохе. Тогда мы могли беспрепятственно путешествовать по миру и встречаться друг с другом. Теперь же, со всеми ковидными ограничениями, этот процесс будет складываться совершенно иначе. Но в одном я уверен: как и раньше, мне посчастливится увидеть множество замечательных фотографий", – сказал Младен Антонов.По его словам, конкурс имени Андрея Стенина – очень важная ступень в карьере любого фотографа. "Работы победителей объезжают весь мир, открывая для их авторов неожиданные возможности. Все это служит для меня источником вдохновения – выбрав самые выдающиеся работы, я буду знать, что открываю дорогу в профессию новому поколению фотожурналистов", – отметил фотодиректор "Агентства Франс Пресс".Как отметил глава фотоагентства laif, Петер Битцер, когда он впервые стал членом жюри конкурса имени Андрея Стенина, его поразило как профессиональная команда конкурса, так и уровень представленных работ молодых фотографов со всего мира.В 2022 году соискатели будут бороться за призовые места в четырех номинациях – "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени". Во всех номинациях участники смогут подать по одной работе в двух категориях, "Одиночная фотография" и "Серия".Призовой фонд конкурса в 2022 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина – Гран-при – получит 700 тысяч рублей.Прием работ продлится до 28 февраля включительно (до 23:59 МСК) на сайте stenincontest.ru на русском, английском и китайском языках. Международное жюри начнет работу уже в апреле, а шорт-лист конкурс объявит в середине июня также на сайте stenincontest.ru.Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортеров показать свои работы на российских и международных площадках. Несмотря на ограничения, вызванные пандемией COVID-19 во всем мире, конкурс имени Андрея Стенина сохранил одну из важных и любимых своих традиций – выставочные турне работ лауреатов по экспозиционным площадкам в разных странах. Роуд-шоу дают возможность молодым фоторепортерам продемонстрировать свои работы российской и международной аудитории, привлечь внимание к самым актуальным проблемам и вызовам современности.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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