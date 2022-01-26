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Конкурс имени Андрея Стенина-2022 объявил международное жюри
Конкурс имени Андрея Стенина-2022 объявил международное жюри
Жюри начнет работу уже в апреле, а шорт-лист конкурс объявит в середине июня также на сайте stenincontest.ru 26.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-26T12:17+0400
2022-01-26T12:17+0400
2022-01-26T12:17+0400
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международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
фотоконкурс андрея стенина
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Восьмой международный конкурс для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина назвал состав своего жюри – в 2022 году он сохранил алгоритм формирования звездной судейской команды. Второй год подряд в ее состав конкурс зовет тех, кто в разные годы уже оценивал работы участников, – представителей крупнейших СМИ мира и титулованных фотографов."Мое первое появление в составе жюри конкурса имени Андрея Стенина относится к совершенно иной эпохе. Тогда мы могли беспрепятственно путешествовать по миру и встречаться друг с другом. Теперь же, со всеми ковидными ограничениями, этот процесс будет складываться совершенно иначе. Но в одном я уверен: как и раньше, мне посчастливится увидеть множество замечательных фотографий", – сказал Младен Антонов.По его словам, конкурс имени Андрея Стенина – очень важная ступень в карьере любого фотографа. "Работы победителей объезжают весь мир, открывая для их авторов неожиданные возможности. Все это служит для меня источником вдохновения – выбрав самые выдающиеся работы, я буду знать, что открываю дорогу в профессию новому поколению фотожурналистов", – отметил фотодиректор "Агентства Франс Пресс".Как отметил глава фотоагентства laif, Петер Битцер, когда он впервые стал членом жюри конкурса имени Андрея Стенина, его поразило как профессиональная команда конкурса, так и уровень представленных работ молодых фотографов со всего мира.В 2022 году соискатели будут бороться за призовые места в четырех номинациях – "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени". Во всех номинациях участники смогут подать по одной работе в двух категориях, "Одиночная фотография" и "Серия".Призовой фонд конкурса в 2022 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина – Гран-при – получит 700 тысяч рублей.Прием работ продлится до 28 февраля включительно (до 23:59 МСК) на сайте stenincontest.ru на русском, английском и китайском языках. Международное жюри начнет работу уже в апреле, а шорт-лист конкурс объявит в середине июня также на сайте stenincontest.ru.Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортеров показать свои работы на российских и международных площадках. Несмотря на ограничения, вызванные пандемией COVID-19 во всем мире, конкурс имени Андрея Стенина сохранил одну из важных и любимых своих традиций – выставочные турне работ лауреатов по экспозиционным площадкам в разных странах. Роуд-шоу дают возможность молодым фоторепортерам продемонстрировать свои работы российской и международной аудитории, привлечь внимание к самым актуальным проблемам и вызовам современности.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, россия, новости, в мире, андрей стенин, международный конкурс имени андрея стенина, миа "россия сегодня", международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, фотоконкурс андрея стенина
Конкурс имени Андрея Стенина-2022 объявил международное жюри
Жюри начнет работу уже в апреле, а шорт-лист конкурс объявит в середине июня также на сайте stenincontest.ru
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik.
Восьмой международный конкурс для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина назвал
состав своего жюри – в 2022 году он сохранил алгоритм формирования звездной судейской команды.
Второй год подряд в ее состав конкурс зовет тех, кто в разные годы уже оценивал работы участников, – представителей крупнейших СМИ мира и титулованных фотографов.
Среди них – заместитель директора фотослужбы агентства "Ассошиэйтед Пресс" (США) Денис Пакин; фотодиректор "Агентства Франс Пресс" (AFP) в азиатско-тихоокеанском регионе (Гонконг) Младен Антонов; Петер Битцер (Германия), член расширенного совета Немецкого фотографического общества; глава редакции фотоинформации агентства ТАСС Григорий Дукор (Россия); российско-шведский фотограф, профессор фотографии (Немецкий университет в Каире) Ксения Никольская и основатель и директор независимого российского фотоагентства SALT IMAGES Анна Зекрия.
"Мое первое появление в составе жюри конкурса имени Андрея Стенина относится к совершенно иной эпохе. Тогда мы могли беспрепятственно путешествовать по миру и встречаться друг с другом. Теперь же, со всеми ковидными ограничениями, этот процесс будет складываться совершенно иначе. Но в одном я уверен: как и раньше, мне посчастливится увидеть множество замечательных фотографий", – сказал Младен Антонов.
По его словам, конкурс имени Андрея Стенина – очень важная ступень в карьере любого фотографа. "Работы победителей объезжают весь мир, открывая для их авторов неожиданные возможности. Все это служит для меня источником вдохновения – выбрав самые выдающиеся работы, я буду знать, что открываю дорогу в профессию новому поколению фотожурналистов", – отметил фотодиректор "Агентства Франс Пресс".
Как отметил глава фотоагентства laif, Петер Битцер, когда он впервые стал членом жюри конкурса имени Андрея Стенина, его поразило как профессиональная команда конкурса, так и уровень представленных работ молодых фотографов со всего мира.
"Работа в жюри конкурса имени Андрея Стенина много значит для меня. Передо мной открывается уникальная возможность через присланные работы понять, как новое поколение фотографов трактует понятие "гуманизм", как молодые фотожурналисты, представляющие множество стран и культур, создают новые направления в современной фотографии", – сказал Битцер.
В 2022 году соискатели будут бороться за призовые места в четырех номинациях – "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени". Во всех номинациях участники смогут подать по одной работе в двух категориях, "Одиночная фотография" и "Серия".
Призовой фонд конкурса в 2022 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина – Гран-при – получит 700 тысяч рублей.
Прием работ продлится до 28 февраля включительно (до 23:59 МСК) на сайте stenincontest.ru на русском, английском
и китайском
языках. Международное жюри начнет работу уже в апреле, а шорт-лист конкурс объявит в середине июня также на сайте stenincontest.ru.
Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортеров показать свои работы на российских и международных площадках. Несмотря на ограничения, вызванные пандемией COVID-19 во всем мире, конкурс имени Андрея Стенина сохранил одну из важных и любимых своих традиций – выставочные турне работ лауреатов по экспозиционным площадкам в разных странах.
Роуд-шоу дают возможность молодым фоторепортерам продемонстрировать свои работы российской и международной аудитории, привлечь внимание к самым актуальным проблемам и вызовам современности.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
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