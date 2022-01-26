https://sputnik-georgia.ru/20220126/mirotvortsy-odkb-opyt-kazakhstana---video-263924381.html

Миротворцы ОДКБ: опыт Казахстана - видео

Миротворцы ОДКБ: опыт Казахстана - видео

Как использовать опыт работы миротворцев ОДКБ в Казахстане? И о чем говорит быстрота реакции Организации Договора о коллективной безопасности? Смотрите, что... 26.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-26T23:01+0400

2022-01-26T23:01+0400

2022-01-27T13:38+0400

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Анализ предпринятых действий и обсуждение, как в дальнейшем реагировать на подобные конфликты на постсоветском пространстве, провели участники видеомоста Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан. Среди гостей онлайн-встречи были: бывший генеральный секретарь ОДКБ, председатель Координационного совета Евразийского информационно-аналитического консорциума Николай Бордюжа, а также член Комитета по международным делам Совета Федерации Григорий Рапота.

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