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Миротворцы ОДКБ: опыт Казахстана - видео
Миротворцы ОДКБ: опыт Казахстана - видео
Как использовать опыт работы миротворцев ОДКБ в Казахстане? И о чем говорит быстрота реакции Организации Договора о коллективной безопасности? Смотрите, что... 26.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-26T23:01+0400
2022-01-26T23:01+0400
2022-01-27T13:38+0400
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мультимедиа
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Анализ предпринятых действий и обсуждение, как в дальнейшем реагировать на подобные конфликты на постсоветском пространстве, провели участники видеомоста Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан. Среди гостей онлайн-встречи были: бывший генеральный секретарь ОДКБ, председатель Координационного совета Евразийского информационно-аналитического консорциума Николай Бордюжа, а также член Комитета по международным делам Совета Федерации Григорий Рапота.
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Миротворцы ОДКБ: опыт Казахстана - видео
23:01 26.01.2022 (обновлено: 13:38 27.01.2022)
Как использовать опыт работы миротворцев ОДКБ в Казахстане? И о чем говорит быстрота реакции Организации Договора о коллективной безопасности? Смотрите, что заявили по этим вопросам эксперты в эфире "Sputnik на русском".
Анализ предпринятых действий и обсуждение, как в дальнейшем реагировать на подобные конфликты на постсоветском пространстве, провели участники видеомоста Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан.
Среди гостей онлайн-встречи были: бывший генеральный секретарь ОДКБ, председатель Координационного совета Евразийского информационно-аналитического консорциума Николай Бордюжа, а также член Комитета по международным делам Совета Федерации Григорий Рапота.