https://sputnik-georgia.ru/20220126/neblagodarnaya-zlyuka-raskryta-pravda-o-vozlyublennoy-ronaldu-263888190.html
"Неблагодарная злюка": раскрыта правда о возлюбленной Роналду
"Неблагодарная злюка": раскрыта правда о возлюбленной Роналду
По словам родственников невесты футболиста, Джорджина Родригес совсем не та, за кого себя выдает
2022-01-26T11:05+0400
2022-01-26T11:05+0400
2022-01-26T11:39+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Неприятная правда о возлюбленной футболиста Криштиану Роналду шокировала фанатов – правду о Джорджине Родригес поведала ее семья. Возлюбленная Роналду, 27-летняя Родригес, стала главной звездой нового реалити на Netflix. Проект под названием "Я – Джорджина" выйдет на экраны 27 января и расскажет о непубличной жизни девушки знаменитого футболиста. Но когда создатели шоу решили поговорить с родными девушки Роналду, чтобы узнать их мнение о родственнице, они были шокированы. Стало понятно, что семья не в восторге от Джорджины. Дядя Родригес назвал ее "неблагодарной злюкой" и обвинил в том, что девушка забыла о своей семье, с тех пор как встретила звездного жениха. "Наверное, она стыдится и считает себя выше нас, ведь теперь живет в роскоши. Я никогда ее ни о чем не просил. Она звонила пару раз с тех пор, как я узнал, что у нее роман с Роналду", – рассказал близкий родственник. Также он добавил, что практически воспитал Родригес и ее сестру, пока отец девочек сидел в тюрьме. Он заботился о ней, оплачивал все ее расходы и очень разозлился на племянницу. Родная сестра Джорджины поддержала дядю. Патрисия заявила, что перестала общаться с сестрой после того, как попросила у нее автограф Роналду для сына, но та отказала и сослалась на занятость футболиста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
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MIA „Rosiya Segodnya“
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
криштиану роналду, шоу-бизнес, зарубежные звезды
"Неблагодарная злюка": раскрыта правда о возлюбленной Роналду
11:05 26.01.2022 (обновлено: 11:39 26.01.2022)
По словам родственников невесты футболиста, Джорджина Родригес совсем не та, за кого себя выдает
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Неприятная правда о возлюбленной футболиста Криштиану Роналду шокировала фанатов – правду о Джорджине Родригес поведала ее семья.
Возлюбленная Роналду, 27-летняя Родригес, стала главной звездой нового реалити на Netflix. Проект под названием "Я – Джорджина" выйдет на экраны 27 января и расскажет о непубличной жизни девушки знаменитого футболиста.
Но когда создатели шоу решили поговорить с родными девушки Роналду, чтобы узнать их мнение о родственнице, они были шокированы. Стало понятно, что семья не в восторге от Джорджины.
Дядя Родригес назвал ее "неблагодарной злюкой" и обвинил в том, что девушка забыла о своей семье, с тех пор как встретила звездного жениха.
"Наверное, она стыдится и считает себя выше нас, ведь теперь живет в роскоши. Я никогда ее ни о чем не просил. Она звонила пару раз с тех пор, как я узнал, что у нее роман с Роналду", – рассказал близкий родственник.
Также он добавил, что практически воспитал Родригес и ее сестру, пока отец девочек сидел в тюрьме. Он заботился о ней, оплачивал все ее расходы и очень разозлился на племянницу.
Родная сестра Джорджины поддержала дядю. Патрисия заявила, что перестала общаться с сестрой после того, как попросила у нее автограф Роналду для сына, но та отказала и сослалась на занятость футболиста.
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