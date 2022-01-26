https://sputnik-georgia.ru/20220126/neblagodarnaya-zlyuka-raskryta-pravda-o-vozlyublennoy-ronaldu-263888190.html

"Неблагодарная злюка": раскрыта правда о возлюбленной Роналду

"Неблагодарная злюка": раскрыта правда о возлюбленной Роналду

По словам родственников невесты футболиста, Джорджина Родригес совсем не та, за кого себя выдает

2022-01-26T11:05+0400

2022-01-26T11:05+0400

2022-01-26T11:39+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

криштиану роналду

шоу-бизнес

зарубежные звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24752/74/247527432_0:116:3001:1804_1920x0_80_0_0_bd5105862357f34909631e3823e2e5ec.jpg

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Неприятная правда о возлюбленной футболиста Криштиану Роналду шокировала фанатов – правду о Джорджине Родригес поведала ее семья. Возлюбленная Роналду, 27-летняя Родригес, стала главной звездой нового реалити на Netflix. Проект под названием "Я – Джорджина" выйдет на экраны 27 января и расскажет о непубличной жизни девушки знаменитого футболиста. Но когда создатели шоу решили поговорить с родными девушки Роналду, чтобы узнать их мнение о родственнице, они были шокированы. Стало понятно, что семья не в восторге от Джорджины. Дядя Родригес назвал ее "неблагодарной злюкой" и обвинил в том, что девушка забыла о своей семье, с тех пор как встретила звездного жениха. "Наверное, она стыдится и считает себя выше нас, ведь теперь живет в роскоши. Я никогда ее ни о чем не просил. Она звонила пару раз с тех пор, как я узнал, что у нее роман с Роналду", – рассказал близкий родственник. Также он добавил, что практически воспитал Родригес и ее сестру, пока отец девочек сидел в тюрьме. Он заботился о ней, оплачивал все ее расходы и очень разозлился на племянницу. Родная сестра Джорджины поддержала дядю. Патрисия заявила, что перестала общаться с сестрой после того, как попросила у нее автограф Роналду для сына, но та отказала и сослалась на занятость футболиста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

криштиану роналду, шоу-бизнес, зарубежные звезды