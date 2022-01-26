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Нытики живут дольше? Грузинский врач объяснил почему
Нытики живут дольше? Грузинский врач объяснил почему
Интересное предположение по поводу пользы нытья озвучил известный грузинский врач Георгий Гогоберидзе 26.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-26T13:18+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Быть нытиком не всегда плохо, поскольку постоянное нытье продлевает жизнь. Об этом в своем медицинском видеоблоге рассказал известный грузинский врач Георгий Гогоберидзе."Люди, которые ноют, больше живут. Когда человек ноет, в это время в организме снижается уровень гормона стресса кортизола. Человек ноет, ноет, ноет, кортизол снижается, и у него меньше стресса", – объяснил Гогоберидзе.Что же касается тех людей, которые постоянно выслушивают нытье других, то у них уровень кортизола, наоборот, увеличивается, отметил Гогоберидзе."Поэтому нытики живут дольше, чем окружающие их люди", – отметил Гогоберидзе.Ученые доказали, что нытье одинаково плохо переносят и мужчины, и женщины, а также как имеющие детей люди, так и бездетные.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, здоровье, советы врачей

Нытики живут дольше? Грузинский врач объяснил почему

13:18 26.01.2022
© photo : Pixabay / sasintДевушка грустит на берегу моря - фото для инстаграм
Девушка грустит на берегу моря - фото для инстаграм - Sputnik Грузия, 1920, 26.01.2022
© photo : Pixabay / sasint
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Интересное предположение по поводу пользы нытья озвучил известный грузинский врач Георгий Гогоберидзе
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Быть нытиком не всегда плохо, поскольку постоянное нытье продлевает жизнь. Об этом в своем медицинском видеоблоге рассказал известный грузинский врач Георгий Гогоберидзе.
"Люди, которые ноют, больше живут. Когда человек ноет, в это время в организме снижается уровень гормона стресса кортизола. Человек ноет, ноет, ноет, кортизол снижается, и у него меньше стресса", – объяснил Гогоберидзе.
Что же касается тех людей, которые постоянно выслушивают нытье других, то у них уровень кортизола, наоборот, увеличивается, отметил Гогоберидзе.
"Поэтому нытики живут дольше, чем окружающие их люди", – отметил Гогоберидзе.
Ученые доказали, что нытье одинаково плохо переносят и мужчины, и женщины, а также как имеющие детей люди, так и бездетные.
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