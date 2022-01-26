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Нытики живут дольше? Грузинский врач объяснил почему
Нытики живут дольше? Грузинский врач объяснил почему
Интересное предположение по поводу пользы нытья озвучил известный грузинский врач Георгий Гогоберидзе 26.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-26T13:18+0400
2022-01-26T13:18+0400
2022-01-26T13:18+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Быть нытиком не всегда плохо, поскольку постоянное нытье продлевает жизнь. Об этом в своем медицинском видеоблоге рассказал известный грузинский врач Георгий Гогоберидзе."Люди, которые ноют, больше живут. Когда человек ноет, в это время в организме снижается уровень гормона стресса кортизола. Человек ноет, ноет, ноет, кортизол снижается, и у него меньше стресса", – объяснил Гогоберидзе.Что же касается тех людей, которые постоянно выслушивают нытье других, то у них уровень кортизола, наоборот, увеличивается, отметил Гогоберидзе."Поэтому нытики живут дольше, чем окружающие их люди", – отметил Гогоберидзе.Ученые доказали, что нытье одинаково плохо переносят и мужчины, и женщины, а также как имеющие детей люди, так и бездетные.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, здоровье, советы врачей
Нытики живут дольше? Грузинский врач объяснил почему
Интересное предположение по поводу пользы нытья озвучил известный грузинский врач Георгий Гогоберидзе
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Быть нытиком не всегда плохо, поскольку постоянное нытье продлевает жизнь. Об этом в своем медицинском видеоблоге рассказал известный грузинский врач Георгий Гогоберидзе.
"Люди, которые ноют, больше живут. Когда человек ноет, в это время в организме снижается уровень гормона стресса кортизола. Человек ноет, ноет, ноет, кортизол снижается, и у него меньше стресса", – объяснил Гогоберидзе.
Что же касается тех людей, которые постоянно выслушивают нытье других, то у них уровень кортизола, наоборот, увеличивается, отметил Гогоберидзе.
"Поэтому нытики живут дольше, чем окружающие их люди", – отметил Гогоберидзе.
Ученые доказали, что нытье одинаково плохо переносят и мужчины, и женщины, а также как имеющие детей люди, так и бездетные.
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