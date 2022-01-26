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Онищенко ответил на вопросы об "омикроне" и пандемии коронавируса - видео
Онищенко ответил на вопросы об "омикроне" и пандемии коронавируса - видео
Академик РАН Геннадий Онищенко побывал в гостях у "Sputnik на русском". Он ответил на актуальные вопросы, связанные с распространением штамма "омикрон" и тем... 26.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-26T22:59+0400
2022-01-26T22:59+0400
2022-01-26T22:59+0400
россия
видео
мультимедиа
геннадий онищенко
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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В студии "Sputnik на русском" с Геннадием Онищенко поговорили о распространении "омикрона" в России и мире. Действительно ли "омикрон" станет завершающим пандемии? Что известно о его новой ветви - BA.2? Возможно ли возникновение новых, более опасных мутаций коронавируса? И когда все-таки закончится пандемия COVID-19? Смотрите в видео, что ответил Онищенко на эти вопросы.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, видео, мультимедиа, геннадий онищенко, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19, видео
Онищенко ответил на вопросы об "омикроне" и пандемии коронавируса - видео
Академик РАН Геннадий Онищенко побывал в гостях у "Sputnik на русском". Он ответил на актуальные вопросы, связанные с распространением штамма "омикрон" и тем, как протекает пандемия коронавируса.
В студии "Sputnik на русском"
с Геннадием Онищенко поговорили о распространении "омикрона" в России и мире. Действительно ли "омикрон" станет завершающим пандемии? Что известно о его новой ветви - BA.2? Возможно ли возникновение новых, более опасных мутаций коронавируса? И когда все-таки закончится пандемия COVID-19? Смотрите в видео, что ответил Онищенко на эти вопросы.