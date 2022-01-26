https://sputnik-georgia.ru/20220126/onischenko-otvetil-na-voprosy-ob-omikrone-i-pandemii-koronavirusa---video-263913049.html

Онищенко ответил на вопросы об "омикроне" и пандемии коронавируса - видео

Онищенко ответил на вопросы об "омикроне" и пандемии коронавируса - видео

Академик РАН Геннадий Онищенко побывал в гостях у "Sputnik на русском". Он ответил на актуальные вопросы, связанные с распространением штамма "омикрон" и тем... 26.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-26T22:59+0400

2022-01-26T22:59+0400

2022-01-26T22:59+0400

россия

видео

мультимедиа

геннадий онищенко

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

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В студии "Sputnik на русском" с Геннадием Онищенко поговорили о распространении "омикрона" в России и мире. Действительно ли "омикрон" станет завершающим пандемии? Что известно о его новой ветви - BA.2? Возможно ли возникновение новых, более опасных мутаций коронавируса? И когда все-таки закончится пандемия COVID-19? Смотрите в видео, что ответил Онищенко на эти вопросы.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, видео, мультимедиа, геннадий онищенко, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19, видео