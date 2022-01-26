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Онищенко рассказал, с чем связан рост случаев заболевания коронавирусом в Грузии
Онищенко рассказал, с чем связан рост случаев заболевания коронавирусом в Грузии
Вспышка COVID-19 сейчас наблюдается в всех крупных европейских странах, отметил специалист 26.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-26T19:34+0400
2022-01-26T19:36+0400
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новости
грузия
геннадий онищенко
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. В Грузии наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом за сутки, такая же тенденция замета в крупных европейских странах, сказал академик РАН Геннадием Онищенко на пресс-конференции Sputnik в среду.Эпидемиологическая ситуация в Грузии в последние дни стала ухудшаться. В течение нескольких дней в стране фиксируется антирекорд по количеству зафиксированных случаев заражения – по данным на 26 января выявлено 17 530 случаев.На пресс-конференции академик РАН Геннадием Онищенко получил вопрос от Sputnik Грузия, с чем, по мнению специалиста, связана подобная вспышка коронавируса.Академик отметил, что на сегодняшний день по заражаемости лидирует Франция, далее следуют Великобритания и США."Все европейские крупные страны имеют интенсивные показатель – Грузия тоже среди них. Только этим могу объяснить этот процесс", - сказал специалист.С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 092 684 случая заражения. Что касается вакцинации, то всего в Грузии сделано 2 676 520 доз вакцины от коронавируса, за сутки – 7 661 прививка.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, геннадий онищенко, коронавирус covid-19

Онищенко рассказал, с чем связан рост случаев заболевания коронавирусом в Грузии

19:34 26.01.2022 (обновлено: 19:36 26.01.2022)
© photo: Sputnik / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкП/к первого заместителя председателя Комитета Госдумы РФ Г. Онищенко
П/к первого заместителя председателя Комитета Госдумы РФ Г. Онищенко - Sputnik Грузия, 1920, 26.01.2022
© photo: Sputnik / Александр Натрускин
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Вспышка COVID-19 сейчас наблюдается в всех крупных европейских странах, отметил специалист
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. В Грузии наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом за сутки, такая же тенденция замета в крупных европейских странах, сказал академик РАН Геннадием Онищенко на пресс-конференции Sputnik в среду.
Эпидемиологическая ситуация в Грузии в последние дни стала ухудшаться. В течение нескольких дней в стране фиксируется антирекорд по количеству зафиксированных случаев заражения – по данным на 26 января выявлено 17 530 случаев.
На пресс-конференции академик РАН Геннадием Онищенко получил вопрос от Sputnik Грузия, с чем, по мнению специалиста, связана подобная вспышка коронавируса.
"Грузия, действительно, по интенсивности (заражения - ред.) одна из самых высоких стран. У нас есть градация 13 стран, где общее число инфицированных превышает миллион, потом 36 стран, где от 1 до 5 миллионов и так далее. Если средний в мире интенсивности эпидпроцесса 4 545,5 на 100 тысяч населения, то Грузия на сегодня имеет 27 033 на 100 тысяч населения. Правильно, что интенсивность эпидемического процесса у них высокая", - сказал Онищенко.
Академик отметил, что на сегодняшний день по заражаемости лидирует Франция, далее следуют Великобритания и США.
"Все европейские крупные страны имеют интенсивные показатель – Грузия тоже среди них. Только этим могу объяснить этот процесс", - сказал специалист.
С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 092 684 случая заражения. Что касается вакцинации, то всего в Грузии сделано 2 676 520 доз вакцины от коронавируса, за сутки – 7 661 прививка.
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