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Онищенко рассказал, с чем связан рост случаев заболевания коронавирусом в Грузии

Онищенко рассказал, с чем связан рост случаев заболевания коронавирусом в Грузии

Вспышка COVID-19 сейчас наблюдается в всех крупных европейских странах, отметил специалист 26.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-26T19:34+0400

2022-01-26T19:34+0400

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геннадий онищенко

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. В Грузии наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом за сутки, такая же тенденция замета в крупных европейских странах, сказал академик РАН Геннадием Онищенко на пресс-конференции Sputnik в среду.Эпидемиологическая ситуация в Грузии в последние дни стала ухудшаться. В течение нескольких дней в стране фиксируется антирекорд по количеству зафиксированных случаев заражения – по данным на 26 января выявлено 17 530 случаев.На пресс-конференции академик РАН Геннадием Онищенко получил вопрос от Sputnik Грузия, с чем, по мнению специалиста, связана подобная вспышка коронавируса.Академик отметил, что на сегодняшний день по заражаемости лидирует Франция, далее следуют Великобритания и США."Все европейские крупные страны имеют интенсивные показатель – Грузия тоже среди них. Только этим могу объяснить этот процесс", - сказал специалист.С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 092 684 случая заражения. Что касается вакцинации, то всего в Грузии сделано 2 676 520 доз вакцины от коронавируса, за сутки – 7 661 прививка.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, геннадий онищенко, коронавирус covid-19