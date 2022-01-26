https://sputnik-georgia.ru/20220126/ot-koronavirusa-skonchalsya-svyaschennik-nekresskoy-eparkhii-na-vostoke-gruzii-263895661.html

От коронавируса скончался священник Некресской епархии на востоке Грузии

От коронавируса скончался священник Некресской епархии на востоке Грузии

Отец Георгий служил в церкви села Гиоргети с 2004 года и в течение многих лет неустанно заботился о пастве нескольких других церквей епархии 26.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-26T14:51+0400

2022-01-26T14:51+0400

2022-01-26T14:51+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв – Sputnik. Священник епархии Некреси в Кахети, настоятель церкви святого Георгия в селе Гиоргети скончался 25 января от последствий коронавируса, говорится в сообщении на сайте Патриархии Грузии.В последнее время священнослужитель лечился в больнице, так как состояние его здоровья ухудшилось после заражения коронавирусной инфекцией, отмечают в Патриархии."Выражаем скорбь по поводу кончины священника Георгия и приносим соболезнования семье, близким и пастве. Пусть Господь направит его бессмертную душу во святилище праведных", – говорится в сообщении.Отец Георгий служил в церкви села Гиоргети с 2004 года и в течение многих лет неустанно заботился о пастве нескольких других церквей епархии.Похороны священника состоятся во дворе церкви Св. Георгия в селе Гиоргети в субботу, 29 января, в 14:00 .В Грузии бушует шестая волна коронавируса. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 17 530 – это абсолютный антирекорд с начала пандемии в Грузии. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, кахети, патриархия грузии, священник, коронавирус covid-19