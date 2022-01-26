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https://sputnik-georgia.ru/20220126/perchinki-vmeste-spice-girls-vossoedinyatsya-po-osobomu-sluchayu--263890319.html
Перчинки вместе! Spice Girls воссоединятся по особому случаю?
Перчинки вместе! Spice Girls воссоединятся по особому случаю?
На этот раз инициатором возвращения группы на сцену стала сама Виктория Бекхэм. Поклонники не могут дождаться, когда увидят пятерку на сцене
2022-01-26T14:19+0400
2022-01-26T14:19+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу-бизнес
дэвид бекхэм
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Легендарная группа Spice Girls может вернуться на сцену – весь состав коллектива воссоединится в честь особенного события. Музыкальные легенды Spice Girls хотят собраться вместе будущей весной, что не может не радовать их фанатов. Дизайнер и жена футболиста Дэвида Бекхэма Виктория предложила звездным подругам воссоединится ради особенного события в своей жизни. Как сообщили источники СМИ, все участницы группы встретятся в апреле 2022 года, на свадьбе старшего сына Бекхэмов Бруклина и его возлюбленной Николы Пельтц. И, вероятнее всего, "перчинки" споют вместе на одной сцене. Грядущая свадьба 22-летнего сына Дэвида и Виктории стала одним из самых обсуждаемых событий в Британии и США. Все солистки Spice Girls от Джери Халлиуэлл до Эммы Бантон приглашены на торжество любви. "Это изумительная идея, каждая из участниц будет счастлива присутствовать на свадьбе. Впервые за долгое время они выйдут на публику вместе и с нетерпением ждут возможности наверстать упущенное время", – отметил аноним. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
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шоу-бизнес, дэвид бекхэм, зарубежные звезды

Перчинки вместе! Spice Girls воссоединятся по особому случаю?

14:19 26.01.2022
© AFP / JEWEL SAMADSpice Girls
Spice Girls - Sputnik Грузия, 1920, 26.01.2022
© AFP / JEWEL SAMAD
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Анастасия Шрайбер
Все материалы
На этот раз инициатором возвращения группы на сцену стала сама Виктория Бекхэм. Поклонники не могут дождаться, когда увидят пятерку на сцене
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Легендарная группа Spice Girls может вернуться на сцену – весь состав коллектива воссоединится в честь особенного события.
Музыкальные легенды Spice Girls хотят собраться вместе будущей весной, что не может не радовать их фанатов. Дизайнер и жена футболиста Дэвида Бекхэма Виктория предложила звездным подругам воссоединится ради особенного события в своей жизни.
Как сообщили источники СМИ, все участницы группы встретятся в апреле 2022 года, на свадьбе старшего сына Бекхэмов Бруклина и его возлюбленной Николы Пельтц. И, вероятнее всего, "перчинки" споют вместе на одной сцене.
Грядущая свадьба 22-летнего сына Дэвида и Виктории стала одним из самых обсуждаемых событий в Британии и США. Все солистки Spice Girls от Джери Халлиуэлл до Эммы Бантон приглашены на торжество любви.
"Это изумительная идея, каждая из участниц будет счастлива присутствовать на свадьбе. Впервые за долгое время они выйдут на публику вместе и с нетерпением ждут возможности наверстать упущенное время", – отметил аноним.
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