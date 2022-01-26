https://sputnik-georgia.ru/20220126/protesty-v-gruzii-u-vlastey-trebuyut-zhile-vynuzhdenno-peremeschennye-litsa---video-263906385.html

Протесты в Грузии: у властей требуют жилье вынужденно перемещенные лица - видео

Протесты в Грузии: у властей требуют жилье вынужденно перемещенные лица - видео

Вынуждено перемещенные лица, проживающие в поселке ТЭВЗ на окраине Тбилиси, провели акцию протеста у здания министерства здравоохранения Грузии. Смотрите в... 26.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-26T18:20+0400

2022-01-26T18:20+0400

2022-01-26T18:24+0400

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Жители общежития, которое расположено в здании бывшего санатория "Картли", утверждают, что это строение аварийное. Они заявляют, что проживание в амортизированном здании представляет угрозу для их жизни, и требуют от правительства выделить им альтернативные жилплощади.Между тем, Минздрав страны обещает выдать жильцам бывшего санатория "Картли" новую жилплощадь до конца 2022 года. Переселенцы могут и сами выбрать квартиру, но стоимость квадратного метра не должна превышать 550 долларов. А до этого ведомство готово помочь им найти съемные квартиры и незамедлительно перевести их туда. Оплачивать аренду жилья в течение года будет государство. Однако, эти условия оказались неприемлемыми для жильцов бывшего санатория "Картли".ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Мы все хорошо знаем рыночную стоимость квартир. Мы должны сказать спасибо, если купим черный каркас за 550 долларов. Поэтому это предложение абсурдное. Поэтому требуем, чтобы нас также удовлетворили готовыми квартирами, как это сделали в случае других переселенцев", - сказала Ирма Начкебия. Протестующие заявляют, что акции продолжатся до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

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