https://sputnik-georgia.ru/20220126/rossiya-primet-mery-esli-zapad-ne-otvetit-na-ee-predlozheniya-lavrov-263903293.html

Россия примет меры, если Запад не ответит на ее предложения: Лавров

Россия примет меры, если Запад не ответит на ее предложения: Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на пленарном заседании Государственной Думы. Что заявил глава МИД РФ - смотрите в полной записи его... 26.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-26T17:02+0400

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Среди главных тем выступления Сергея Лаврова на заседании Госдумы Российской Федерации были переговоры официальной Москвы с США и НАТО по российским предложениям о гарантиях безопасности. Кроме того, глава МИД РФ ответил на вопросы депутатов по теме внешней политики страны.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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