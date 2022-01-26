https://sputnik-georgia.ru/20220126/rossiya-primet-mery-esli-zapad-ne-otvetit-na-ee-predlozheniya-lavrov-263903293.html
Россия примет меры, если Запад не ответит на ее предложения: Лавров
Россия примет меры, если Запад не ответит на ее предложения: Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на пленарном заседании Государственной Думы. Что заявил глава МИД РФ - смотрите в полной записи его... 26.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-26T17:02+0400
2022-01-26T17:02+0400
2022-01-26T17:13+0400
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Среди главных тем выступления Сергея Лаврова на заседании Госдумы Российской Федерации были переговоры официальной Москвы с США и НАТО по российским предложениям о гарантиях безопасности. Кроме того, глава МИД РФ ответил на вопросы депутатов по теме внешней политики страны.
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россия, видео, мультимедиа, лавров, сергей лавров, мид рф, видео
Россия примет меры, если Запад не ответит на ее предложения: Лавров
17:02 26.01.2022 (обновлено: 17:13 26.01.2022)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на пленарном заседании Государственной Думы. Что заявил глава МИД РФ - смотрите в полной записи его выступления
Среди главных тем выступления Сергея Лаврова на заседании Госдумы Российской Федерации были переговоры официальной Москвы с США и НАТО по российским предложениям о гарантиях безопасности. Кроме того, глава МИД РФ ответил на вопросы депутатов по теме внешней политики страны.