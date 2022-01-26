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Российский дипломат: Грузия захочет присоединиться к платформе "3+3"
Российский дипломат: Грузия захочет присоединиться к платформе "3+3"
Как только Грузия захочет присоединиться к платформе, дверь будет открыта, отметил посол 26.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-26T16:09+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников считает, Грузия захочет присоединиться к формату сотрудничества "3+3", увидев продуктивность проекта.В начале декабря в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. Ранее МИД Грузии подтвердил, что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме "3+3" по Закавказью.Коснувшись темы неприсоединения Грузии к этому формату, посол отметил, что это является решением страны, и как только Грузия захочет присоединиться, будет готова к этому, дверь будет открыта. "Увидев продуктивность платформы "3+3", Грузия захочет присоединиться к проекту", - отметил Бочарников.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что поскольку дипотношений у России с Грузией нет и у российской стороны меньше возможностей объяснять ей выгоды платформы, то РФ обращалась к Турции, Азербайджану, чтобы они представили Тбилиси преимущества нового формата. Это ни к чему Грузию не обяжет в политическом плане, добавил Лавров.На днях президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах Анкары провести в Турции очередную региональную встречу в рамках платформы "3+3", сообщает канцелярия турецкого лидера.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Российский дипломат: Грузия захочет присоединиться к платформе "3+3"
16:09 26.01.2022 (обновлено: 16:13 26.01.2022)
Как только Грузия захочет присоединиться к платформе, дверь будет открыта, отметил посол
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников считает, Грузия захочет присоединиться к формату сотрудничества "3+3", увидев продуктивность проекта.
В начале декабря в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. Ранее МИД Грузии подтвердил, что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме "3+3" по Закавказью.
"Мы верим, что платформа "3+3" поможет укреплению доверия, а также гуманитарным, культурным, экономическим отношениям, открытию коммуникаций и транспортных связей в регионе", - цитирует РИА Новости Бочарникова, который в среду провел пресс-конференцию, посвященную итогам 2021 года.
Коснувшись темы неприсоединения Грузии к этому формату, посол отметил, что это является решением страны, и как только Грузия захочет присоединиться, будет готова к этому, дверь будет открыта.
"Увидев продуктивность платформы "3+3", Грузия захочет присоединиться к проекту", - отметил Бочарников.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что поскольку дипотношений у России с Грузией нет и у российской стороны меньше возможностей объяснять ей выгоды платформы, то РФ обращалась к Турции, Азербайджану, чтобы они представили Тбилиси преимущества нового формата. Это ни к чему Грузию не обяжет в политическом плане, добавил Лавров.
На днях президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах Анкары провести в Турции очередную региональную встречу в рамках платформы "3+3", сообщает канцелярия турецкого лидера.
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