https://sputnik-georgia.ru/20220126/sbornaya-gruzii-po-futzalu-vyshla-v--finala-chempionata-evropy-263913798.html

Сборная Грузии по футзалу вышла в ¼ финала чемпионата Европы

Сборная Грузии по футзалу вышла в ¼ финала чемпионата Европы

Сборная Грузии набрала шесть очков и гарантировала себе выход в стадию ¼ финала 26.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 янв – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футзалу обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 2:1 и вышла в ¼ финала чемпионата Европы, проходящего в эти дни в Нидерландах.Первая половина встречи прошла с преимуществом боснийцев, которые вышли вперед на седьмой минуте после точного удара Кахведжича. Боснийцы имели несколько неплохих шансов для того, чтобы увеличить разницу в счете, но выше всяких похвал действовал голкипер и капитан сборной Грузии – Звиад Купатадзе.После перерыва подопечные Автандила Асатиани захватили инициативу и в течение 10 минут сумели забить два гола. На 25 минуте счет сравнял Фейтоза, а точный удар Бранко спустя три минуты, как оказалось, стал победным.Таким образом, в двух матчах группы "D" сборная Грузии набрала шесть очков (в первой игре грузины обыграли Азербайджан 3:2) и гарантировала себе выход в стадию ¼ финала.Правда, пока неизвестно с какого места. В заключительном матче групповой стадии (29 января) сборная Грузии встретится с Испанией. Именно в этой игре и определится, какая команда выйдет в плей-офф с первого места, а какая - со второго.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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