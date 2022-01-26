https://sputnik-georgia.ru/20220126/toloraya-obratilas-v-sud-iz-za-uprazdneniya-sluzhby-gosinspektora-gruzii-263910261.html

Толорая обратилась в суд из-за упразднения Службы госинспектора Грузии

Толорая обратилась в суд из-за упразднения Службы госинспектора Грузии

Толорая утверждает, что принятые парламентом поправки противоречат Конституции Грузии 26.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-26T21:02+0400

2022-01-26T21:02+0400

2022-01-26T21:13+0400

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ираклий кобахидзе

лонда толорая

служба государственного инспектора

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ТБИЛИСИ, 26 янв - Sputnik. Глава Службы государственного инспектора Лонда Толорая обратилась в Конституционный суд Грузии, чтобы обжалось законодательные поправки об упразднении ведомства.Парламент Грузии 30 декабря 2021 года утвердил разделение Службы государственного инспектора на два ведомства. Пакет изменений предусматривает создание на базе Службы госинспектора двух самостоятельных ведомств: Службы защиты персональных данных и Специальной следственной службы. В результате этого изменения Служба государственных инспекторов будет упразднена с 1 марта 2022 года.Толорая утверждает, что принятые парламентом поправки противоречат 25 статье Конституции Грузии: "Каждый гражданин Грузии вправе занимать любую публичную должность, если он удовлетворяет требованиям, установленным законодательством. Условия публичной службы определяются законом".В частности, в суде обжалован вопрос о конституционности тех поправок в закон, которые определяют досрочное прекращение полномочий для госинспектора, создание двух новых служб после упразднения Службы госинспектора, а также сопутствующие последствия разделения службы, в том числе избрание руководителей ведомств, созданных на основании упразднения Службы госинспектора.Против принятия соответствующих поправок в ускоренном порядке, помимо госинспектора, выступили омбудсмен и оппозиция. Не согласна была с решением и президент, но она все же подписала законопроект.Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" объясняют реформу конфликтом интересов, когда орган, отвечающий за сохранность персональных данных и недопустимость их утечки со стороны следственных органов, сам является таким же следственным органом.Исходя из этого, существование Службы государственного инспектора, по словам председателя партии Ираклия Кобахидзе, является неконституционным.Между тем, в понедельник состоялись первые заседания конкурсных комиссий по отбору кандидатов на пост руководителей новых структур - Службы защиты персональных данных и Специальной следственной службы, при участии премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили.По словам главы правительства, среди критериев, которыми будут руководствоваться комиссии, - не менее чем пятилетний опыт работы в системе правосудия, правоохранительных органах или в сфере защиты прав человека.Специальная следственная служба будет заниматься расследованием преступлений чиновников, а Служба по защите персональных данных будет контролировать все вопросы, связанные с обработкой личных данных, и вопрос тайных следственных действий, в том числе прослушки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, лонда толорая, служба государственного инспектора