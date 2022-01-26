https://sputnik-georgia.ru/20220126/v-rossii-odobrili-zakon-o-pozhiznennom-lishenii-svobody-dlya-pedofilov-263891857.html

В России одобрили закон о пожизненном лишении свободы для педофилов

В России одобрили закон о пожизненном лишении свободы для педофилов

Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов- рецидивистов 26.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-26T12:47+0400

2022-01-26T12:47+0400

2022-01-26T12:47+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. В России Совет Федерации поддержал закон, который предусматривает пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов.В итоге оно будет распространяться на:В частности, в статьях 131 ("Изнасилование") и 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК России появятся соответствующие поправки. Предварительное следствие по указанным преступлениям будет в компетенции сотрудников СК.Изначально инициативу об ужесточении наказания внесли в Госдуму в начале осень 2021 года после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц.Данный случай, к сожалению, стал одним из многих. Последний громкий инцидент произошел в Костроме. Пятилетняя девочка 4 января вышла на прогулку на улицу, где ее похитили двое мужчин. Подозреваемых нашли в местном общежитии, там же находилось тело ребенка. Задержанные признались в изнасиловании и убийстве. Оба ранее судимы, один из них – за сексуальное насилие и порнографию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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