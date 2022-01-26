https://sputnik-georgia.ru/20220126/verkhniy-lars-segodnya-doroga-zakryta-dlya-vsekh-vidov-transporta-263886470.html

Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для всех видов транспорта

Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для всех видов транспорта

На участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс высока опасность схода лавин 26.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Передвижение всех видов автотранспорта запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс высока опасность схода лавин. Именно по этой причине на этом участке дороги запрещено движение всех видов транспорта.Что касается участка Млета-Гудаури, там движение автотранспорта осуществится в безостановочном режиме, только через лавинозащитные тоннели под контролем патрульной полиции.На остальных участках дороги движение свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, национальное агентство окружающей среды, мцхета-степанцминда-ларс, дороги, грузино-российская граница, грузинские дороги, машины и их водители, погода