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Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для всех видов транспорта
Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для всех видов транспорта
На участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс высока опасность схода лавин 26.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-26T10:13+0400
2022-01-26T10:13+0400
2022-01-26T11:34+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Передвижение всех видов автотранспорта запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс высока опасность схода лавин. Именно по этой причине на этом участке дороги запрещено движение всех видов транспорта.Что касается участка Млета-Гудаури, там движение автотранспорта осуществится в безостановочном режиме, только через лавинозащитные тоннели под контролем патрульной полиции.На остальных участках дороги движение свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, национальное агентство окружающей среды, мцхета-степанцминда-ларс, дороги, грузино-российская граница, грузинские дороги, машины и их водители, погода
Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для всех видов транспорта
10:13 26.01.2022 (обновлено: 11:34 26.01.2022)
На участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс высока опасность схода лавин
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik.
Передвижение всех видов автотранспорта запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении
на сайте департамента автомобильных дорог.
По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс высока опасность схода лавин. Именно по этой причине на этом участке дороги запрещено движение всех видов транспорта.
Что касается участка Млета-Гудаури, там движение автотранспорта осуществится в безостановочном режиме, только через лавинозащитные тоннели под контролем патрульной полиции.
На остальных участках дороги движение свободно.
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