https://sputnik-georgia.ru/20220126/vnov-antirekord-chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-na-17-530-263887814.html

Вновь антирекорд! Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на 17 530

Вновь антирекорд! Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на 17 530

За последние 24 часа от коронавируса скончались 39 человек, выздоровели за сутки 5 087 26.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-26T10:50+0400

2022-01-26T10:50+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 17 530 – это абсолютный антирекорд с начала пандемии в Грузии.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 092 684 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 087 человек, а с начала пандемии – 977 832. Скончались 14 813 (+39 за сутки).За сутки сделано 78 172 теста, из которых 46 900 – на антиген и 31 272 – ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 22,42%, за последние 14 дней – 15,32%, за последние семь дней – 19,58%.Всего в Грузии сделано 2 676 520 доз вакцины от коронавируса, за сутки – 7 661 прививка.В карантине в данное время находятся 32 человека, в стационарах – 4 651, в ковид-гостиницах – 2 023.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, здравоохранение, коронавирус covid-19