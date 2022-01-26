https://sputnik-georgia.ru/20220126/volna-protesta-v-gruzii-demonstranty-trebuyut-nakazat-politseyskikh-izbivshikh-podrostka-263901468.html

Волна протеста в Грузии: демонстранты требуют наказать полицейских, избивших подростка

Волна протеста в Грузии: демонстранты требуют наказать полицейских, избивших подростка

Протестующие также подняли вопрос ответственности министра внутренних дел 26.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-26T16:43+0400

2022-01-26T16:43+0400

2022-01-26T16:49+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв - Sputnik. Сразу в пяти крупных городах Грузии одновременно прошли акции протеста - протестную волну вызвало избиение полицейским глухонемого несовершеннолетнего в тбилисском метро.Демонстрации прошли в Тбилиси, Зугдиди, Батуми, Гори и Телави. Везде участие приняли лидеры крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".В столице протестующие собрались у центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Участники акции потребовали показательно наказать задержанных полицейских, а ответственным за происходящее назвали министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури.Участники акции принесли с собой плакаты со следующим содержанием - "Следующей жертвой можешь стать ты!", "Нет насилию!", "Требуем жить в мирной и справедливой среде!" "Наказать насильников", "Твой ребенок мог стать жертвой насилия!" На месте была мобилизована полиция.В Зугдиди акция прошла у здания краевой полиции. Ситуация на акции была напряженной, так как несколько участников, в том числе депутат от "Нацдвижения" Анна Цитлидзе, пытались сделать надписи на асфальте перед зданием, однако этому мешали сотрудники полиции."Естественно, недостаточно наказать только отдельных полицейских, необходимо полностью изменить систему. Потому что это насильственная система, это репрессивная система, которая превратила рядовых полицейских в насильников", - заявила член партии "Дроа" Мариам Сичинава.Акция протеста в Батуми прошла у Дома правительства Аджарии. Протестующие заявили, что наказать только двух полицейских будет недостаточно, а выходом из создавшейся ситуации назвали смену власти."Мы должны повысить голос, пока это не коснулось наших детей. Мы должны изменить власть и положить конец полицейскому режиму в нашей стране", - заявил член "Нацдвижения" Георгий Киртадзе.В понедельник СМИ распространили видеозапись, на которой видно, как человек в полицейской форме бьет молодого человека по голове и лицу. Как утверждают СМИ, полицейский расправился с молодым человеком, несмотря на разъяснения друга, что тот глухонемой и не может отвечать на вопросы. По факту уже задержаны двое полицейских.МВД во вторник сообщило о задержании двух полицейских по делу об избиении несовершеннолетнего лица с ограниченными возможностями в тбилисском метро во вторник. Один из них обвиняется в нечеловеческом обращении, а второй – в злоупотреблении служебными полномочиями.Детали делаСледствие на данный момент установило, что 23 января 2022 года, примерно в 20:00-21:00 по тбилисскому времени, 17-летний гражданин с ограниченными возможностями здоровья вместе с братом и друзьями находился на станции метро "Исани".Находящийся у эскалатора патрульный-инспектор поднялся с несовершеннолетним по эскалатору и отвел в комнату для сотрудников патрульной полиции в фойе метро.Там еще один из полицейских несколько раз ударил несовершеннолетнего кулаком по голове и потянул за волосы. Несмотря на указание несовершеннолетнего на то, что он глухонемой, полицейский продолжал избивать его. В результате молодой человек получил повреждения в области головы и лица.Свидетелями случившегося стали сопровождавшие несовершеннолетнего люди.Ударившему подростка полицейскому грозит от пяти до десяти лет тюрьмы, а полицейскому, который стал свидетелем насилия над несовершеннолетним и не сообщившему о случившемся в следственный орган или Службу государственного инспектора – штраф, домашний арест от полугода до двух лет или тюремное заключение до трех лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, вахтанг гомелаури, служба государственного инспектора, акция