https://sputnik-georgia.ru/20220126/vynuzhdennye-pereselentsy-proveli-aktsiyu-protesta-u-minzdrava-gruzii-263904822.html

Вынужденные переселенцы провели акцию протеста у Минздрава Грузии

Вынужденные переселенцы провели акцию протеста у Минздрава Грузии

Протестующие не согласны с условиями Минздрава по выдаче квартир вынужденным переселенцам 26.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-26T17:49+0400

2022-01-26T17:49+0400

2022-01-26T17:49+0400

общество

новости

грузия

акция протеста

минздрав

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1a/263898967_185:0:1209:576_1920x0_80_0_0_d47654f1a3e982c46569c3816874fe0a.jpg

ТБИЛИСИ, 26 янв - Sputnik. Вынуждено перемещенные лица, проживающие в поселке ТЭВЗ на окраине Тбилиси, провели акцию протеста у здания министерства здравоохранения Грузии.Жители общежития, которое расположено в здании бывшего санатория "Картли", утверждают, что здание аварийное. Они заявляют, что проживание в амортизированном здании представляет угрозу для их жизни, и требуют от правительства передать им альтернативные жилплощади.Ведомство до этого времени не назначало встречу с рабочей группой - 150 семей пока еще ждут ответа от Минздрава.По информации переселенцев, в понедельник с ними связался представитель министерства и попросил выделить трех человек, с которыми они проведут встречу с целью решения проблемы.В свою очередь, вынужденные переселенцы потребовали включить в состав рабочей группы представителя Народного защитника Грузии и юриста, на что получили отказ.Между тем, Минздрав страны обещает выдать жильцам бывшего санатория "Картли" новую жилплощадь до конца 2022 года. Переселенцы могут и сами выбрать квартиру, но стоимость квадратного метра не должна превышать 550 долларов.А до этого ведомство готово помочь им найти съемные квартиры и незамедлительно перевести их туда. Оплачивать аренду жилья в течение года будет государство.Однако, эти условия оказались неприемлемыми для жильцов бывшего санатория "Картли"."Мы все хорошо знаем рыночную стоимость квартир. Мы должны сказать спасибо, если купим черный каркас за 550 долларов. Поэтому это предложение абсурдное. Поэтому требуем, чтобы нас также удовлетворили готовыми квартирами, как это сделали в случае других переселенцев", - сказала Ирма Начкебия.Протестующие заявляют, что акции продолжатся до тех пор, пока их требования не будут выполнены.Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Зураб Азарашвили 18 января подписал приказ, согласно которому вынужденных переселенцев можно будет заселять в непринятые в эксплуатацию дома при соблюдении условий безопасности.Кроме того, согласно приказу, семья вынужденных переселенцев сможет получить оплату от министерства за аренду жилья в размере не более 300 лари в месяц в течение трех месяцев. При этом срок может быть продлен на год в случае положительного решения комиссии по выдаче квартир.Вопрос обеспечения жильем вынужденных переселенцев стал особенно актуальным после того, как один из жильцов бывшего санатория "Картли" в Тбилиси выпал из окна и умер. Соседи утверждают, что мужчина покончил с собой в знак протеста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, акция протеста, минздрав