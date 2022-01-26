https://sputnik-georgia.ru/20220126/yushkov-kto-organizoval-konets-sveta-v-tsentralnoy-azii---video-263886591.html

Юшков: кто организовал "конец света" в Центральной Азии – видео

Юшков: кто организовал "конец света" в Центральной Азии – видео

Каковы причины массового блэкаута в Центральной Азии? Причем здесь майнеры? Смотрите в видео, что заявил по этим вопросам эксперт по энергетике 26.01.2022, Sputnik Грузия

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2022-01-26T09:58+0400

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видео

мультимедиа

игорь юшков

экспертное мнение

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Спасет ли Росатом энергетику Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана? Кто может помешать российским атомщикам? На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Напомним, 25 января сразу несколько регионов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана столкнулись с серьезными перебоями с электричеством. Об этом пишут местные СМИ. Масштабный "блэкаут" в регионе, по предварительным данным, может быть связан с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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