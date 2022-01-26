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Юшков: кто организовал "конец света" в Центральной Азии – видео
Юшков: кто организовал "конец света" в Центральной Азии – видео
Каковы причины массового блэкаута в Центральной Азии? Причем здесь майнеры? Смотрите в видео, что заявил по этим вопросам эксперт по энергетике 26.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-26T09:58+0400
2022-01-26T09:58+0400
2022-01-26T10:25+0400
видео
мультимедиа
игорь юшков
экспертное мнение
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Спасет ли Росатом энергетику Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана? Кто может помешать российским атомщикам? На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Напомним, 25 января сразу несколько регионов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана столкнулись с серьезными перебоями с электричеством. Об этом пишут местные СМИ. Масштабный "блэкаут" в регионе, по предварительным данным, может быть связан с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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видео, мультимедиа, игорь юшков, экспертное мнение, видео
Юшков: кто организовал "конец света" в Центральной Азии – видео
09:58 26.01.2022 (обновлено: 10:25 26.01.2022)
Каковы причины массового блэкаута в Центральной Азии? Причем здесь майнеры? Смотрите в видео, что заявил по этим вопросам эксперт по энергетике
Спасет ли Росатом энергетику Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана? Кто может помешать российским атомщикам? На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Напомним, 25 января сразу несколько регионов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана столкнулись с серьезными перебоями с электричеством. Об этом пишут местные СМИ. Масштабный "блэкаут" в регионе, по предварительным данным, может быть связан с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии.