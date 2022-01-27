https://sputnik-georgia.ru/20220127/brifing-predstavitelya-mid-rossii-otvet-ssha-i-nato-sanktsii-i-situatsiya-na-ukraine-263930619.html

Брифинг представителя МИД России: ответ США и НАТО, санкции и ситуация на Украине

Брифинг представителя МИД России: ответ США и НАТО, санкции и ситуация на Украине

Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Алексея Зайцева 27.01.2022, Sputnik Грузия

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Представитель МИД России Алексей Зайцев проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам внешней политики. Ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, антироссийские санкции и обострение ситуации на Украине. Об этом и многом другом смотрите в прямой трансляция брифинга на нашем канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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