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Брифинг представителя МИД России: ответ США и НАТО, санкции и ситуация на Украине
Брифинг представителя МИД России: ответ США и НАТО, санкции и ситуация на Украине
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Алексея Зайцева 27.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-27T16:25+0400
2022-01-27T16:25+0400
2022-01-27T16:27+0400
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Представитель МИД России Алексей Зайцев проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам внешней политики. Ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, антироссийские санкции и обострение ситуации на Украине. Об этом и многом другом смотрите в прямой трансляция брифинга на нашем канале.
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россия, видео, мультимедиа, политика, видео
Брифинг представителя МИД России: ответ США и НАТО, санкции и ситуация на Украине
16:25 27.01.2022 (обновлено: 16:27 27.01.2022)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Алексея Зайцева
Представитель МИД России Алексей Зайцев проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам внешней политики.
Ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, антироссийские санкции и обострение ситуации на Украине.
Об этом и многом другом смотрите в прямой трансляция брифинга на нашем канале.