https://sputnik-georgia.ru/20220127/glava-delegatsii-rf-podvel-itogi-peregovorov-po-ukraine-v-parizhe---video-263922893.html

Глава делегации РФ подвел итоги переговоров по Украине в Париже – видео

Глава делегации РФ подвел итоги переговоров по Украине в Париже – видео

Глава российской делегации, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги переговоров в "нормандском формате". Что он... 27.01.2022, Sputnik Грузия

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Дмитрий Козак подвел итоги переговоров "нормандской четверки" в Париже по Украине. Делегации Германии, России, Франции и Украины впервые более чем за год встретились очно, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. О чем удалось договориться политсоветникам этих стран? Смотрите в видео, что заявил глава российской делегации по этому и другим вопросам.

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