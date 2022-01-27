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Глава делегации РФ подвел итоги переговоров по Украине в Париже – видео
Глава делегации РФ подвел итоги переговоров по Украине в Париже – видео
Глава российской делегации, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги переговоров в "нормандском формате". Что он... 27.01.2022, Sputnik Грузия
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Дмитрий Козак подвел итоги переговоров "нормандской четверки" в Париже по Украине. Делегации Германии, России, Франции и Украины впервые более чем за год встретились очно, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. О чем удалось договориться политсоветникам этих стран? Смотрите в видео, что заявил глава российской делегации по этому и другим вопросам.
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Глава делегации РФ подвел итоги переговоров по Украине в Париже – видео

13:05 27.01.2022 (обновлено: 13:21 27.01.2022)
© video: Sputnik
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Глава российской делегации, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги переговоров в "нормандском формате". Что он заявил журналистам – смотрите в видео
Дмитрий Козак подвел итоги переговоров "нормандской четверки" в Париже по Украине. Делегации Германии, России, Франции и Украины впервые более чем за год встретились очно, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. О чем удалось договориться политсоветникам этих стран? Смотрите в видео, что заявил глава российской делегации по этому и другим вопросам.
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