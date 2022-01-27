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Гороскоп на сегодня 28 января 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 28 января 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на пятницу, 28 января, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого... 27.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-27T09:36+0400

2022-01-27T09:36+0400

2022-01-27T09:36+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 28 января, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Овнам 28 января не следует афишировать свою личную жизнь на работе – это может не понравиться начальству. Жизненный потенциал представителей знака зодиака сегодня понижается. Вечер лучше провести в кругу семьи и друзей. По гороскопу благоприятно сегодня для любви и искусства – можно сходить в музей или картинную галерею, где одиноких ждет встреча с судьбой.Тельцам 28 января не стоит заниматься новыми делами и искать пути для расширения сферы деятельности. Торговые операции представителям знака зодиака тоже не принесут ожидаемого результата. По гороскопу сдержанность и терпение Тельцам помогут избежать конфликтов с коллегами и скандала со второй половинкой. Одиноких ждет романтический вечер.Близнецам 28 января желательно не проявлять активность в профессиональной деятельности – лучше закончить ранее начатые дела. При выполнении любого дела необходимо быть внимательными и осторожными. Гороскоп представителям знака зодиака не советует рассчитывать на успех и в любовных делах. Близнецам лучше заняться спортом и изучением иностранных языков.Ракам 28 января нестандартный подход к делу и новизна мышления помогут найти решение старой проблемы и расширить сферу деятельности. В тоже время гороскоп рекомендует знаку зодиака не взваливать на себя много работы и не переутомляться, а лучше лечь спать пораньше. Одинокие получат сегодня удовольствие от любовной переписки и романтического свидания.Особая аккуратность ото Львов 28 января потребуется в подписании финансовых документов. Семейный бюджет знака зодиака улучшиться. Вам нужно продумать распределение средств с домочадцами заранее, чтобы избежать в семье ссор и противостояния. Львы должны помочь сегодня близким, которые нуждаются в их поддержке.Девам 28 января желательно избегать активности в делах, так как удача от них может отвернуться. Жизненный потенциал знака зодиака сегодня снижается. Вероятны ошибки в работе, сложности в личной жизни, вплоть до полного разрыва отношений с партнером. Гороскоп Девам советует больше находиться на свежем воздухе, даже если погода не располагает к этому.От Весов 28 января потребуется особая внимательность и осторожность при выполнении любого дела. В отношениях между близкими людьми сегодня возможны ревность и упреки, что станет причиной общего недомогания и усталости. Проблем со здоровьем у знака зодиака нет, но им следует воздержаться от большого количества алкоголя и нездоровой пищи.Скорпионов 28 января ждет сложный день. Избавиться от неприятностей представителям знака зодиака сегодня поможет соблюдение всех мер безопасности, а мудрость и проницательность помогут избежать конфликтных ситуаций. Гороскоп Скорпионам рекомендует вечер провести в кругу семьи и друзей. Одиноких представителей знака зодиака ждет приятная встреча.Стрельцам 28 января не следует искать новые источники заработка и начинать новые проекты. Знаку зодиака желательно не планировать сегодня важных мероприятий и заниматься текущими делами. В личной жизни ожидается много благоприятных перемен – возможно приобретение квартиры или переезд в новый дом. Для одиноких сегодня не самый удачный день для поиска партнера.Козерогам 28 января нужно быть очень внимательными при выполнении любого дела, чтобы не допустить ошибки. Гороскоп представителям знака зодиака рекомендует сократить по возможности общение с окружающими людьми, чтобы избежать ссор и конфликтных ситуаций. Козерогам вечер лучше провести в кругу семьи, готовых поддержать добрым словом.Водолеи 28 января должны использовать все возможности для укрепления своего положения. Им понадобиться психологическая поддержка близких людей. В личной жизни знака зодиака вероятны неожиданные повороты. Гороскоп рекомендует им очаровать избранника, используя свое обаяние. А вот к диете приступать сегодня не стоит, поскольку она окажется малоэффективной.Рыбы 28 января будут помогать близким, брать долги и искать новые источники дохода. Высок сегодня энергетический потенциал знака зодиака, поэтому сил хватит с избытком на все. Удача ждет Рыб и в личной жизни. Они установят мир и покой в своей семье. Знаку зодиака нужно воздержаться сегодня от физической активности и алкоголя, чтобы избежать проблем со здоровьем.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака