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Грузинский министр в армянской тюрьме - Брегадзе проводит встречи в Армении
Грузинский министр в армянской тюрьме - Брегадзе проводит встречи в Армении
Министр юстиции побеседовал с гражданами Грузии, отбывающими наказание в армавирской тюрьме 27.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-27T22:22+0400
2022-01-27T22:22+0400
2022-01-27T22:27+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в рамках своего визита в Армению посетил Армавирское пенитенциарное учреждение, сообщает грузинское ведомство.Министр юстиции осмотрел инфраструктуру и побеседовал с гражданами Грузии, отбывающими наказание в армавирской тюрьме. Всего в Армении отбывают наказание семеро граждан Грузии.Грузинская делегация осмотрела режимную и медицинскую части, а также кухню и столовую пенитенциарного учреждения."Инфраструктура Армавирской тюрьмы обновляется, установлена новая система видеонаблюдения, отремонтирована только одна часть тюрьмы", - говорится в сообщении ведомства.Брегадзе накануне встретился с министром юстиции Армении Кареном Андреасяном.Стороны обсудили возможности обмена опытом: для Армении обсуждались перспективы перенять грузинские Дома юстиции, а для Грузии – опыт реформы службы приставов, а также свои наработки в оказании госуслуг, которые реализовала Армения.Стороны договорились совместно работать против пресечения оборота поддельных документов. Стороны начали подготовку к армяно-грузинскому форуму юристов, который пройдет в феврале.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, армения, рати брегадзе, министерство юстиции грузии
Грузинский министр в армянской тюрьме - Брегадзе проводит встречи в Армении
22:22 27.01.2022 (обновлено: 22:27 27.01.2022)
Министр юстиции побеседовал с гражданами Грузии, отбывающими наказание в армавирской тюрьме
ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в рамках своего визита в Армению посетил Армавирское пенитенциарное учреждение, сообщает грузинское ведомство.
Министр юстиции осмотрел инфраструктуру и побеседовал с гражданами Грузии, отбывающими наказание в армавирской тюрьме. Всего в Армении отбывают наказание семеро граждан Грузии.
Грузинская делегация осмотрела режимную и медицинскую части, а также кухню и столовую пенитенциарного учреждения.
"Инфраструктура Армавирской тюрьмы обновляется, установлена новая система видеонаблюдения, отремонтирована только одна часть тюрьмы", - говорится в сообщении ведомства.
Брегадзе накануне встретился с министром юстиции Армении Кареном Андреасяном.
Стороны обсудили возможности обмена опытом: для Армении обсуждались перспективы перенять грузинские Дома юстиции, а для Грузии – опыт реформы службы приставов, а также свои наработки в оказании госуслуг, которые реализовала Армения.
Стороны договорились совместно работать против пресечения оборота поддельных документов. Стороны начали подготовку к армяно-грузинскому форуму юристов, который пройдет в феврале.
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