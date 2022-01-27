https://sputnik-georgia.ru/20220127/gruzinskiy-ministr-v-armyanskoy-tyurme---bregadze-provodit-vstrechi-v-armenii-263939905.html

Грузинский министр в армянской тюрьме - Брегадзе проводит встречи в Армении

Грузинский министр в армянской тюрьме - Брегадзе проводит встречи в Армении

Министр юстиции побеседовал с гражданами Грузии, отбывающими наказание в армавирской тюрьме 27.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-27T22:22+0400

2022-01-27T22:22+0400

2022-01-27T22:27+0400

политика

новости

грузия

армения

рати брегадзе

министерство юстиции грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1b/263939820_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_5bef2cd4868a4841ef929414f6e7f027.jpg

ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в рамках своего визита в Армению посетил Армавирское пенитенциарное учреждение, сообщает грузинское ведомство.Министр юстиции осмотрел инфраструктуру и побеседовал с гражданами Грузии, отбывающими наказание в армавирской тюрьме. Всего в Армении отбывают наказание семеро граждан Грузии.Грузинская делегация осмотрела режимную и медицинскую части, а также кухню и столовую пенитенциарного учреждения."Инфраструктура Армавирской тюрьмы обновляется, установлена ​​новая система видеонаблюдения, отремонтирована только одна часть тюрьмы", - говорится в сообщении ведомства.Брегадзе накануне встретился с министром юстиции Армении Кареном Андреасяном.Стороны обсудили возможности обмена опытом: для Армении обсуждались перспективы перенять грузинские Дома юстиции, а для Грузии – опыт реформы службы приставов, а также свои наработки в оказании госуслуг, которые реализовала Армения.Стороны договорились совместно работать против пресечения оборота поддельных документов. Стороны начали подготовку к армяно-грузинскому форуму юристов, который пройдет в феврале.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, армения, рати брегадзе, министерство юстиции грузии