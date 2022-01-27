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Как в Грузии отреагировали на опрос общественного мнения
Как в Грузии отреагировали на опрос общественного мнения
В правящей партии не доверяют результатам исследования и утверждают, что самый главный опрос – это прошедшие выборы 27.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-27T19:11+0400
2022-01-27T19:11+0400
2022-01-27T19:48+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. Результаты исследования общественного мнения одного из американских институтов вызвали неоднозначную реакцию в политических кругах Грузии.В документе, который был обнародован в четверг, говорится, что большей части населения Грузии - 41%, не нравится ни одна из политических партий. Симпатии опрошенных распределились между двумя основными политическими игроками.Так 24% заявили, что ближе всех к их взглядам правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия".А предпочтение самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" отдали 9% респондентов. Все остальные партии вместе набрали лишь 8%.Оценка оппозицииРезультаты опроса свидетельствуют о том, что все больше людей настроены против "Грузинской мечты", считает оппозиционный депутат от партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.Исследование общественного мнения прокомментировала лидер "Республиканской партии", депутат Хатуна Самнидзе."Исследование является подтверждением тому, что в стране нет ни в одном направлении ни прогресса, ни плюса, ни продвижения. Очень тяжело читать, что население не доверяет ни парламенту, ни политическим партиям, ни большинству, ни оппозиции. К сожалению этот вопрос сейчас очень актуальный", - сказала Самнидзе.Что сказали в "Грузинской мечте"Не доверяют результатам исследования в правящей партии и утверждают, что самый главный опрос – это прошедшие в стране последние выборы.По словам депутата от парламентского большинства Алуды Гудушаури, опрос показал, что правящая партия стоит ближе к интересам общества, нежели другие партии."Ясно одно, когда ты находишься у власти столько времени и по решению абсолютного большинства населения, у тебя есть высокая легитимация и доверие управлять страной, это указывает на то, что "Грузинская мечта" ближе всех к обществу и, что самое главное, к интересам общества", - заявил Гудушаури.Опрос проводился в период с 7 по 13 декабря 2021 года. Всего было опрошено 2 099 человек. Погрешность опроса составляет +/-1,4%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, грузинская мечта, опрос
Как в Грузии отреагировали на опрос общественного мнения
19:11 27.01.2022 (обновлено: 19:48 27.01.2022)
В правящей партии не доверяют результатам исследования и утверждают, что самый главный опрос – это прошедшие выборы
ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. Результаты исследования общественного мнения одного из американских институтов вызвали неоднозначную реакцию в политических кругах Грузии.
В документе, который был обнародован в четверг, говорится, что большей части населения Грузии - 41%, не нравится ни одна из политических партий. Симпатии опрошенных распределились между двумя основными политическими игроками.
Так 24% заявили, что ближе всех к их взглядам правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
А предпочтение самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" отдали 9% респондентов. Все остальные партии вместе набрали лишь 8%.
Оценка оппозиции
Результаты опроса свидетельствуют о том, что все больше людей настроены против "Грузинской мечты", считает оппозиционный депутат от партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.
"Мы прямо можем сказать, что "Грузинская мечта" не выражает интересы большинства жителей страны. Это однозначно. Люди знают, что главная задача "Мечты" не решение каждодневных проблемы населения, а сохранение власти", - заявил Манджгаладзе журналистам.
Исследование общественного мнения прокомментировала лидер "Республиканской партии", депутат Хатуна Самнидзе.
"Исследование является подтверждением тому, что в стране нет ни в одном направлении ни прогресса, ни плюса, ни продвижения. Очень тяжело читать, что население не доверяет ни парламенту, ни политическим партиям, ни большинству, ни оппозиции. К сожалению этот вопрос сейчас очень актуальный", - сказала Самнидзе.
Что сказали в "Грузинской мечте"
Не доверяют результатам исследования в правящей партии и утверждают, что самый главный опрос – это прошедшие в стране последние выборы.
"Мы понимаем беспокойство население и те вызовы, которые есть у нашего государства. Мы также осознаем ту легитимацию, которая есть у "Грузинской мечты" и которая подтвердилась двумя выборами в течение одного года - что у "Грузинской мечты" самое высокое доверие среди населения по сравнению с другими партиями", - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
По словам депутата от парламентского большинства Алуды Гудушаури, опрос показал, что правящая партия стоит ближе к интересам общества, нежели другие партии.
"Ясно одно, когда ты находишься у власти столько времени и по решению абсолютного большинства населения, у тебя есть высокая легитимация и доверие управлять страной, это указывает на то, что "Грузинская мечта" ближе всех к обществу и, что самое главное, к интересам общества", - заявил Гудушаури.
Опрос проводился в период с 7 по 13 декабря 2021 года. Всего было опрошено 2 099 человек. Погрешность опроса составляет +/-1,4%.
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