https://sputnik-georgia.ru/20220127/kak-v-gruzii-otreagirovali-na-opros-obschestvennogo-mneniya-263937869.html

Как в Грузии отреагировали на опрос общественного мнения

Как в Грузии отреагировали на опрос общественного мнения

В правящей партии не доверяют результатам исследования и утверждают, что самый главный опрос – это прошедшие выборы 27.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-27T19:11+0400

2022-01-27T19:11+0400

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ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. Результаты исследования общественного мнения одного из американских институтов вызвали неоднозначную реакцию в политических кругах Грузии.В документе, который был обнародован в четверг, говорится, что большей части населения Грузии - 41%, не нравится ни одна из политических партий. Симпатии опрошенных распределились между двумя основными политическими игроками.Так 24% заявили, что ближе всех к их взглядам правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия".А предпочтение самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" отдали 9% респондентов. Все остальные партии вместе набрали лишь 8%.Оценка оппозицииРезультаты опроса свидетельствуют о том, что все больше людей настроены против "Грузинской мечты", считает оппозиционный депутат от партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.Исследование общественного мнения прокомментировала лидер "Республиканской партии", депутат Хатуна Самнидзе."Исследование является подтверждением тому, что в стране нет ни в одном направлении ни прогресса, ни плюса, ни продвижения. Очень тяжело читать, что население не доверяет ни парламенту, ни политическим партиям, ни большинству, ни оппозиции. К сожалению этот вопрос сейчас очень актуальный", - сказала Самнидзе.Что сказали в "Грузинской мечте"Не доверяют результатам исследования в правящей партии и утверждают, что самый главный опрос – это прошедшие в стране последние выборы.По словам депутата от парламентского большинства Алуды Гудушаури, опрос показал, что правящая партия стоит ближе к интересам общества, нежели другие партии."Ясно одно, когда ты находишься у власти столько времени и по решению абсолютного большинства населения, у тебя есть высокая легитимация и доверие управлять страной, это указывает на то, что "Грузинская мечта" ближе всех к обществу и, что самое главное, к интересам общества", - заявил Гудушаури.Опрос проводился в период с 7 по 13 декабря 2021 года. Всего было опрошено 2 099 человек. Погрешность опроса составляет +/-1,4%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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