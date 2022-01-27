https://sputnik-georgia.ru/20220127/kogda-zavershitsya-pandemiya-covid-19-otvet-immunologa-iz-gruzii--263903415.html

Когда завершится пандемия COVID-19? Ответ иммунолога из Грузии

Когда завершится пандемия COVID-19? Ответ иммунолога из Грузии

Вирус никуда не уйдет и придется периодически вакцинироваться, заявил специалист 27.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-27T07:31+0400

2022-01-27T07:31+0400

2022-01-27T07:28+0400

шестая волна

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коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Пандемия коронавируса, учитывая последние прогнозы, завершится в 2022 году, считает грузинский аллерголог-иммунолог, директор клиники "Неолаб" Георгий Камкамидзе.В Грузии бушует шестая волна коронавируса. За минувшие сутки в стране установлен новый антирекорд – медики выявили 17 530 случаев коронавируса, это значительно больше, чем днем ранее. А с начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования.По словам Камкамидзе, для успешного завершения эпидемии немаловажно, чтобы врачи не назначали пациентам лишних препаратов, в том числе антибиотиков, и чтобы инфицированные легче бы переносили вирус.Специалисты в течение последующих двух недель ждут резкого роста случаев COVID-19. А пока сектору здравоохранения удается справиться с наплывом пациентов. Между тем, глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе не исключает, что системе здравоохранения, возможно, придется мобилизовать дополнительные ресурсы для борьбы с вирусом."Пока все контролируемо, управление потоками пациентов происходит очень хорошо. Если будет еще больше случаев, то система здравоохранения окажет соответствующее реагирование, найдутся дополнительные ресурсы. Так что население может быть спокойно и сотрудничать с органами здравоохранения", – сказал Церцвадзе.Ранее главный эпидемиолог Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что с каждым днем усиливается циркуляция нового штамма коронавируса "омикрон" и он уже достигает 90%. Как известно, "омикрон" отличается особой заразностью, именно с этим специалисты связывают резкий рост новых случаев коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, минздрав грузии, коронавирус covid-19