https://sputnik-georgia.ru/20220127/kovid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-27-yanvarya-263928220.html
Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 27 января
Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 27 января
Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано в столице 27.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-27T15:03+0400
2022-01-27T15:03+0400
2022-01-27T16:38+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Грузинские медики из 17 484 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 8 989 фактов заражения.По данным правительственного сайта Stopcov.ge, ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 73 250 тестов на коронавирус, 44 185– на антиген, 29 065 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 110 168 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 3 699 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 981 531 пациент.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 27 пациентов, а с начала пандемии – 14 840.На данный момент в Грузии 113 771 активный случай, из них 4 714 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 980 пациентов тяжелое, из них 274 подключены к аппарату искусственного дыхания, 2 080 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 106 977 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остаются 42 человека.Показатель положительности по данным на 27 января составляет 23,87%, за две недели – 16,51%, за семь дней – 20,58%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 27 января
15:03 27.01.2022 (обновлено: 16:38 27.01.2022)
Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано в столице
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Грузинские медики из 17 484 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 8 989 фактов заражения.
По данным правительственного сайта Stopcov.ge
, ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 766
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 47.
В стране за последние сутки сделано 73 250 тестов на коронавирус, 44 185– на антиген, 29 065 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 110 168 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 3 699 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 981 531 пациент.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 27 пациентов, а с начала пандемии – 14 840.
На данный момент в Грузии 113 771 активный случай, из них 4 714 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 980 пациентов тяжелое, из них 274 подключены к аппарату искусственного дыхания, 2 080 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 106 977 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остаются 42 человека.
Показатель положительности по данным на 27 января составляет 23,87%, за две недели – 16,51%, за семь дней – 20,58%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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