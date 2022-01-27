https://sputnik-georgia.ru/20220127/medvedev-nazval-sposob-izbezhat-voennogo-protivostoyaniya-263933767.html

Медведев назвал способ избежать военного противостояния

Медведев назвал способ избежать военного противостояния

Зампредседателя Совбеза РФ в интервью журналистам рассказал, что поможет избежать войны, о необходимости гарантий безопасности и возможности новых санкций 27.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-27T17:36+0400

2022-01-27T17:36+0400

2022-01-27T17:36+0400

россия

в мире

украина

нато

дмитрий медведев

европа

политика

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Прямое военное столкновение России и НАТО, если Украина решится наступать на Донбасс, было бы катастрофическим сценарием, которого ни в коем случае нельзя допустить, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ.Зампред Совбеза России считает, что сегодня Украина превратилась в "игрушку" в руках США и НАТО и используется как инструмент геополитического давления на Москву."Украина сама по себе американцам не нужна, да и европейцам не очень нужна. Но это аргумент в геополитической игре против России и в известной степени даже против Китая", – добавил он.Как избежать противостоянияЕдинственная возможность избежать войны — договариваться, но есть масса людей, которые спекулируют на эскалации, заявил Медведев."Очевидно, что самая главная и единственная возможность — это именно договариваться по гарантиям безопасности, это политико-дипломатические средства, это переговоры, это использование в наших отношениях принципа неделимой безопасности, который зафиксирован во всех основополагающих документах, европейских и международных, когда безопасность одной стороны не может достигаться за счет безопасности другой стороны", – сказал Медведев.Комментируя вопрос о том, кому выгодна конфронтация, политик привел в пример одно из высказываний американского сенатора."Я вот вспоминаю, где-то неделю назад прочитал: один из (не могу иначе назвать) маразматических стариков из Сената США, фамилию не помню, сказал о том, что он не исключает возможности ограниченного ядерного столкновения, обмена ядерными ударами между Россией и США. Ему-то, наверное, все равно, ему уже много лет, он считает, что свое пожил и пора воздать всем по заслугам. Но это – паранойя, это просто даже комментировать не хочется", — сказал Медведев.По его словам, когда "это говорят люди, облеченные властью, тем более в Америке Сенат — серьезная очень структура, это очень печально". По его словам, Карибский кризис показал, что это может стать концом человеческой цивилизации.Он констатировал, что за последнее время американцы вышли из большого количества договоров."Мы это с прискорбием констатировали, но что мы можем сделать? Вышли и вышли. Естественно, что в таких условиях фон для продолжения переговоров, допустим, по ограничению стратегических наступательных вооружений будет крайне затруднительным", - добавил Медведев.Комментируя предложения по гарантиям безопасности, зампред Совбеза отметил, что Россия практически исчерпала границы отступления, "отступать некуда, позади Москва".Об отношениях с ЕвропойРоссия заинтересована в добрых и экономически выгодных отношениях с Европой, неразрешимых противоречий со странами ЕС нет, заявил Медведев."Знаете, мы вообще, я считаю, заинтересованы, вне всякого сомнения, в добрых отношениях с Европой. Я прекрасно помню те времена, когда наш торговый оборот с Европой составлял что-то около 500 миллиардов евро. Это огромная цифра на самом деле. А потом он сдулся практически в два раза. И я неоднократно об этом говорил: ну кто от этого потерял? Да все потеряли: рабочие места, доходы и так далее", - сказал Медведев.Он считает, что у России с Европой нет неразрешимых противоречий.Есть крупные ключевые партнёры, которые точно заинтересованы в полноценных, добрых отношениях с Россией, заявил Медведев. "И с ними мы, безусловно, тоже хотели бы развивать отношения и готовы к этому, если это не будет сопровождаться какими-то странными требованиями. Периодически это мы слышим", - сказал он.Однако, по мнению Медведева, до тех пор, пока Европа связана с НАТО, ее политика будет зависеть от США, многие решения, в том числе экономические, принимаются именно за океаном, причем крупные страны стремятся к большей самостоятельности, а те, кто поменьше, смотрят в рот США."До тех пор, пока страны Европы связаны североатлантическим единством, они не смогут проводить самостоятельную политику. Это просто медицинский факт. Вопрос не в том, нравится нам это или не нравится, но очень многие решения, в том числе даже и экономические, принимаются за океаном", - подчеркнул зампред Совбеза.Об угрозах отключения SWIFTОтключение России от межбанковской системы SWIFT никому не выгодно и подорвет доверие к самой системе, считает Медведев."Сам по себе SWIFT полезная вещь, это действительно международная система, причём частная система. Я скажу прямо, я не очень верю, что нас кто-то от этой системы отключит, потому что это невыгодно никому, в том числе и самому этому обществу, которое организовано для SWIFT, тем более что у нас огромное количество транзакций проходит. Это подрыв доверия к SWIFT", - сказал Медведев.Однако, по его словам, отключение России от SWIFT не приведет к фатальной катастрофе, международные банковские карты внутри страны продолжат работать, с переводами за границу будут определенные сложности, но существуют разные способы, в том числе с помощью карты "Мир"Он сообщил, что в случае запрета операций в долларах и евро Россия просто будет больше поддерживать китайскую экономику и опускать экономики США и ЕС, тем более что юань - это перспективная валюта, и все это прекрасно понимают.Он напомнил, что Россия уже достаточно давно проводит курс на более сбалансированную валютную корзину и систему резервов, которая заключается в том, что количество долларов в общем объёме уменьшается."Сейчас это, по-моему, порядка 20%, порядка 30% – это евро, порядка 20% – это юань, ну и некоторые другие валюты – фунт стерлинга, йена и так далее. И золото, естественно. Иными словами, речь идёт о том, чтобы внутри этой корзины определённое перераспределение сделать", - добавил зампред Совбеза.

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россия, в мире, украина, нато, дмитрий медведев, европа, политика