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Нападающий сборной Грузии по футболу прервал безголевую серию – видео
Нападающий сборной Грузии по футболу прервал безголевую серию – видео
Микаутадзе открыл счет на 40 минуте, четко реализовав пенальти 27.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-27T14:06+0400
2022-01-27T14:06+0400
2022-01-27T14:06+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Форвард сборной Грузии по футболу и бельгийского "Серена" Георгий Микаутадзе прервал свою безголевую серию, начавшуюся 30 ноября прошлого года.В матче XIV тура чемпионата Бельгии "Серен" на своем поле принимал "Беерсхот" и победил 2:1. Микаутадзе открыл счет на 40 минуте, четко реализовав пенальти. Форвард мог отличиться еще дважды, но после его первого удара мяч попал в штангу, а во второй раз "Беерсхот" спас голкипер."Нападающему необходимо забивать голы. С тех пор как я сделал это в последний раз прошло много времени. Могло показаться, что я потерял чувство мяча, но это не так. Я всегда был уверен в том, что рано или поздно эта серия прервется. На тренировках я забивал регулярно, а вот в матчах не получалось. Рад, что эта серия осталась позади", – сказал Микаутадзе пресс-службе "Серена".Последний раз Микаутадзе забивал за "Серен" в конце ноября в матче на Кубок Бельгии. Что касается чемпионата страны, то 27 ноября "Серен" обыграл "Синт-Трейден" (2:0) и один мяч на свой счет записал нападающий сборной Грузии. С тех пор "Серен" провел семь матчей и все проиграл, забив всего три гола.В нынешнем сезоне Микаутадзе провел за "Серен" 18 матчей в чемпионате Бельгии и забил восемь голов.В составе национальной сборной Грузии на счету Микаутадзе семь матчей и один забитый гол.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, георгий микаутадзе
Нападающий сборной Грузии по футболу прервал безголевую серию – видео
Микаутадзе открыл счет на 40 минуте, четко реализовав пенальти
ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Форвард сборной Грузии по футболу и бельгийского "Серена" Георгий Микаутадзе прервал свою безголевую серию, начавшуюся 30 ноября прошлого года.
В матче XIV тура чемпионата Бельгии "Серен" на своем поле принимал "Беерсхот" и победил 2:1. Микаутадзе открыл счет на 40 минуте, четко реализовав пенальти. Форвард мог отличиться еще дважды, но после его первого удара мяч попал в штангу, а во второй раз "Беерсхот" спас голкипер.
"Нападающему необходимо забивать голы. С тех пор как я сделал это в последний раз прошло много времени. Могло показаться, что я потерял чувство мяча, но это не так. Я всегда был уверен в том, что рано или поздно эта серия прервется. На тренировках я забивал регулярно, а вот в матчах не получалось. Рад, что эта серия осталась позади", – сказал Микаутадзе пресс-службе
"Серена".
Последний раз Микаутадзе забивал за "Серен" в конце ноября в матче на Кубок Бельгии. Что касается чемпионата страны, то 27 ноября "Серен" обыграл "Синт-Трейден" (2:0) и один мяч на свой счет записал нападающий сборной Грузии. С тех пор "Серен" провел семь матчей и все проиграл, забив всего три гола.
В нынешнем сезоне Микаутадзе провел за "Серен" 18 матчей в чемпионате Бельгии и забил восемь голов.
В составе национальной сборной Грузии на счету Микаутадзе семь матчей и один забитый гол.
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