https://sputnik-georgia.ru/20220127/nazvany-samye-opasnye-dlya-pozhilykh-lyudey-lekarstva-263906058.html

Названы самые опасные для пожилых людей лекарства

Названы самые опасные для пожилых людей лекарства

Люди зачастую принимают уйму лекарственных препаратов, между тем без одних они могут спокойно обойтись, а вторые - им сильно вредят

2022-01-27T06:45+0400

2022-01-27T06:45+0400

2022-01-27T06:45+0400

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Миллионы пожилых людей ежегодно умирают от лекарств, которые им не желательно принимать – к такому выводу пришли американские ученные.Самыми опасными лекарствами для пожилых людей, от которых им лучше отказаться, ученые назвали плохо выводящиеся из почек препараты. Опасны для пожилых людей лекарства от диабета с длительным периодом полувыведения, которые могут вызвать гипогликемию.Крайне осторожно пожилым людям нужно употреблять антихолинергические антигистаминные лекарства. Эти препараты могут у пенсионеров вызвать когнитивные нарушения, бред, задержку мочеиспускания и запоры.Опасны для пожилых людей калийсберегающие диуретики, которые могут вызвать нарушения сердечной деятельности и аритмию при нарушении функции почек. Пожилым людям вредно и минеральное масло для лечения запоров, потому что в нем содержится аспирин, который может привести к пневмонии.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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