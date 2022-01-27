https://sputnik-georgia.ru/20220127/nazvany-sroki-oplaty-kommunalki-v-tbilisi-za-dekabr-263871556.html
Названы сроки оплаты коммуналки в Тбилиси за декабрь
Названы сроки оплаты коммуналки в Тбилиси за декабрь
Срок оплаты второй квитанции за декабрь для бытовых пользователей перенесли до конца января 27.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-27T07:02+0400
2022-01-27T07:02+0400
2022-01-27T07:02+0400
экономика
новости
грузия
электроэнергия
компания "теласи"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23942/38/239423857_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f3429e0a11d5510e17284101200e6f8f.jpg
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Абоненты энергораспределительной компании "Телмико", которые не оплатят коммунальные услуги за декабрь до 28 января, в феврале должны будут покрыть задолженность за два месяца.Компания "Телмико" в связи с переходом на единую систему снятия показаний счетчиков приняла решение в декабре разослать абонентам по две квитанции – за ноябрь и часть декабря.По просьбе потребителей, срок оплаты второй квитанции за декабрь для бытовых пользователей перенесли до конца января.С 1 января 2022 года жители Тбилиси будут получать квитанции за коммунальные услуги в одно и то же время – в начале каждого следующего месяца.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23942/38/239423857_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_b65d183143558eca353a3a1228dbe8bb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, электроэнергия, компания "теласи"
Названы сроки оплаты коммуналки в Тбилиси за декабрь
Срок оплаты второй квитанции за декабрь для бытовых пользователей перенесли до конца января
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Абоненты энергораспределительной компании "Телмико", которые не оплатят коммунальные услуги за декабрь до 28 января, в феврале должны будут покрыть задолженность за два месяца.
Компания "Телмико" в связи с переходом на единую систему снятия показаний счетчиков приняла решение в декабре разослать абонентам по две квитанции – за ноябрь и часть декабря.
По просьбе потребителей, срок оплаты второй квитанции за декабрь для бытовых пользователей перенесли до конца января.
"Потребители должны учесть, что если задолженность за декабрь не будет оплачена до 28 января, то она будет автоматически отражена в квитанции за февраль. Это значит, что в феврале потребителю придется полностью оплатить задолженность за два месяца", – говорится в сообщении компании.
С 1 января 2022 года жители Тбилиси будут получать квитанции за коммунальные услуги в одно и то же время – в начале каждого следующего месяца.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.