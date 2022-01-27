https://sputnik-georgia.ru/20220127/nazvany-sroki-oplaty-kommunalki-v-tbilisi-za-dekabr-263871556.html

Названы сроки оплаты коммуналки в Тбилиси за декабрь

Названы сроки оплаты коммуналки в Тбилиси за декабрь

Срок оплаты второй квитанции за декабрь для бытовых пользователей перенесли до конца января 27.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-27T07:02+0400

2022-01-27T07:02+0400

2022-01-27T07:02+0400

экономика

новости

грузия

электроэнергия

компания "теласи"

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Абоненты энергораспределительной компании "Телмико", которые не оплатят коммунальные услуги за декабрь до 28 января, в феврале должны будут покрыть задолженность за два месяца.Компания "Телмико" в связи с переходом на единую систему снятия показаний счетчиков приняла решение в декабре разослать абонентам по две квитанции – за ноябрь и часть декабря.По просьбе потребителей, срок оплаты второй квитанции за декабрь для бытовых пользователей перенесли до конца января.С 1 января 2022 года жители Тбилиси будут получать квитанции за коммунальные услуги в одно и то же время – в начале каждого следующего месяца.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, электроэнергия, компания "теласи"