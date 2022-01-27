Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220127/nazvany-sroki-oplaty-kommunalki-v-tbilisi-za-dekabr-263871556.html
Названы сроки оплаты коммуналки в Тбилиси за декабрь
Названы сроки оплаты коммуналки в Тбилиси за декабрь
Срок оплаты второй квитанции за декабрь для бытовых пользователей перенесли до конца января 27.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-27T07:02+0400
2022-01-27T07:02+0400
экономика
новости
грузия
электроэнергия
компания "теласи"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23942/38/239423857_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f3429e0a11d5510e17284101200e6f8f.jpg
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Абоненты энергораспределительной компании "Телмико", которые не оплатят коммунальные услуги за декабрь до 28 января, в феврале должны будут покрыть задолженность за два месяца.Компания "Телмико" в связи с переходом на единую систему снятия показаний счетчиков приняла решение в декабре разослать абонентам по две квитанции – за ноябрь и часть декабря.По просьбе потребителей, срок оплаты второй квитанции за декабрь для бытовых пользователей перенесли до конца января.С 1 января 2022 года жители Тбилиси будут получать квитанции за коммунальные услуги в одно и то же время – в начале каждого следующего месяца.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23942/38/239423857_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_b65d183143558eca353a3a1228dbe8bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, грузия, электроэнергия, компания "теласи"

Названы сроки оплаты коммуналки в Тбилиси за декабрь

07:02 27.01.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliВысоковольная линия электропередач
Высоковольная линия электропередач - Sputnik Грузия, 1920, 27.01.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
Срок оплаты второй квитанции за декабрь для бытовых пользователей перенесли до конца января
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Абоненты энергораспределительной компании "Телмико", которые не оплатят коммунальные услуги за декабрь до 28 января, в феврале должны будут покрыть задолженность за два месяца.
Компания "Телмико" в связи с переходом на единую систему снятия показаний счетчиков приняла решение в декабре разослать абонентам по две квитанции – за ноябрь и часть декабря.
По просьбе потребителей, срок оплаты второй квитанции за декабрь для бытовых пользователей перенесли до конца января.

"Потребители должны учесть, что если задолженность за декабрь не будет оплачена до 28 января, то она будет автоматически отражена в квитанции за февраль. Это значит, что в феврале потребителю придется полностью оплатить задолженность за два месяца", – говорится в сообщении компании.

С 1 января 2022 года жители Тбилиси будут получать квитанции за коммунальные услуги в одно и то же время – в начале каждого следующего месяца.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский