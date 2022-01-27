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"Неописуемая трагедия" - президент Грузии почтила память жертв Холокоста
"Неописуемая трагедия" - президент Грузии почтила память жертв Холокоста
Человечество должно вынести урок из этой трагедии, отметила президент 27.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-27T18:09+0400
2022-01-27T18:09+0400
2022-01-27T18:09+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили почтила память жертв Холокоста, назвав это событие величайшей жестокостью в истории человечества.По словам главы грузинского государства, почитание памяти миллионов невинных жертв этой трагедии является моральным долгом каждого из нас.Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили лагерь смерти Освенцим. Ежегодно 27 января в бундестаге проходит церемония в память о жертвах Холокоста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, международный день памяти жертв холокоста, освенцим, саломе зурабишвили
"Неописуемая трагедия" - президент Грузии почтила память жертв Холокоста
Человечество должно вынести урок из этой трагедии, отметила президент
ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили почтила память жертв Холокоста, назвав это событие величайшей жестокостью в истории человечества.
По словам главы грузинского государства, почитание памяти миллионов невинных жертв этой трагедии является моральным долгом каждого из нас.
"Жестокость Холокоста научила нас тому, что уважение, достоинство и право на жизнь каждого человека должно стать основой движущей силой развития человечества", - пишет Зурабишвили на своей странице в соцсети.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили лагерь смерти Освенцим. Ежегодно 27 января в бундестаге проходит церемония в память о жертвах Холокоста.
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