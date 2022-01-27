https://sputnik-georgia.ru/20220127/neopisuemaya-tragediya---prezident-gruzii-pochtila-pamyat-zhertv-kholokosta-263934285.html

"Неописуемая трагедия" - президент Грузии почтила память жертв Холокоста

"Неописуемая трагедия" - президент Грузии почтила память жертв Холокоста

Человечество должно вынести урок из этой трагедии, отметила президент 27.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-27T18:09+0400

2022-01-27T18:09+0400

2022-01-27T18:09+0400

общество

новости

грузия

международный день памяти жертв холокоста

освенцим

саломе зурабишвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/05/249623554_32:131:1239:810_1920x0_80_0_0_ec4f6b9d94c15c89787255c7c8099097.jpg

ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили почтила память жертв Холокоста, назвав это событие величайшей жестокостью в истории человечества.По словам главы грузинского государства, почитание памяти миллионов невинных жертв этой трагедии является моральным долгом каждого из нас.Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили лагерь смерти Освенцим. Ежегодно 27 января в бундестаге проходит церемония в память о жертвах Холокоста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

освенцим

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, международный день памяти жертв холокоста, освенцим, саломе зурабишвили