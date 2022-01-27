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Обострилась ситуация на таджикско-кыргызской границе - пограничники устроили перестрелку
Обострилась ситуация на таджикско-кыргызской границе - пограничники устроили перестрелку
Ситуация на границе Таджикистана и Кыргызстана, по данным с места событий, оценивается как напряженная - есть раненые с таджикской стороны 27.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-27T20:04+0400
2022-01-27T20:04+0400
2022-01-27T20:26+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв - РИА Новости. На границе Кыргызстана и Таджикистана началась перестрелка между пограничниками стран, таджикистанцы используют гранатометы и минометы, сообщает Sputnik Таджикистан.Ранее сообщалось, что пограничники Кыргызстана были переведены на усиленный вариант службы на фоне напряженности на границе с Таджикистаном из-за того, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей кыргызские города Баткен и Исфану. На место происшествия выехали чиновники двух стран для деэскалации ситуации.Граница Кыргызстана и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.В конце апреля прошлого года в том же районе конфликт жителей приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана на водозаборе "Головной" перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Погибли 36 граждан Кыргызстана, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Перемирие было достигнуто к вечеру 30 апреля.
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в мире, кыргызстан, политика, таджикистан
Обострилась ситуация на таджикско-кыргызской границе - пограничники устроили перестрелку
20:04 27.01.2022 (обновлено: 20:26 27.01.2022)
Ситуация на границе Таджикистана и Кыргызстана, по данным с места событий, оценивается как напряженная - есть раненые с таджикской стороны
ТБИЛИСИ, 27 янв - РИА Новости.
На границе Кыргызстана и Таджикистана началась перестрелка между пограничниками стран, таджикистанцы используют гранатометы и минометы, сообщает Sputnik Таджикистан
.
Ранее сообщалось, что пограничники Кыргызстана были переведены на усиленный вариант службы на фоне напряженности на границе с Таджикистаном из-за того, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей кыргызские города Баткен и Исфану. На место происшествия выехали чиновники двух стран для деэскалации ситуации.
"Однако в районе 19:35 обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и огня по пограничным подразделениям ПС ГКНБ КР в местности Чыр-Добо Баткенского района. Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт - Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы", - заявил представитель погранведомства.
Граница Кыргызстана и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
В конце апреля прошлого года в том же районе конфликт жителей приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана на водозаборе "Головной" перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Погибли 36 граждан Кыргызстана, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Перемирие было достигнуто к вечеру 30 апреля.