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Онищенко оценил роль красного вина в борьбе с коронавирусом
Онищенко оценил роль красного вина в борьбе с коронавирусом
Академик возмутился использованием алкоголя как средства профилактики против заболевания 27.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-27T08:31+0400
2022-01-27T08:31+0400
2022-01-27T08:31+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко сказал, что выводы ученых о пользе красного вина для защиты от коронавируса отвлекают внимание населения от серьезных вопросов – пойти и привиться.Геннадий Онищенко в ходе пресс-конференции Sputnik ответил на актуальные вопросы на тему коронавируса и вакцинации. Один из вопросов Sputnik Грузия коснулся темы, которую распространили СМИ, где говорилось, что красное вино способно смягчить течение заболевания коронавирусом, поэтому поможет ли Грузии этот напиток справиться с вирусом.Использование алкоголя как средства профилактики против заболевания вызвало у академика возмущение. Эпидемиологическая ситуация в Грузии в последние дни стала ухудшаться. В течение нескольких дней в стране фиксируется антирекорд по количеству зафиксированных случаев заражения – по данным на 26 января выявлено 17 530 случаев.С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 092 684 случая заражения. Что касается вакцинации, то всего в Грузии сделано 2 676 520 доз вакцины от коронавируса, за сутки – 7 661 прививка.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, в мире, геннадий онищенко, коронавирус covid-19
Онищенко оценил роль красного вина в борьбе с коронавирусом
Академик возмутился использованием алкоголя как средства профилактики против заболевания
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко сказал, что выводы ученых о пользе красного вина для защиты от коронавируса отвлекают внимание населения от серьезных вопросов – пойти и привиться.
Геннадий Онищенко в ходе пресс-конференции Sputnik ответил на актуальные вопросы на тему коронавируса и вакцинации. Один из вопросов Sputnik Грузия
коснулся темы, которую распространили СМИ, где говорилось, что красное вино способно смягчить течение заболевания коронавирусом, поэтому поможет ли Грузии этот напиток справиться с вирусом.
Использование алкоголя как средства профилактики против заболевания вызвало у академика возмущение.
"Понимаете, антиоксиданты можно найти везде: в грузинском чае. Я, например, каждое утро пью кудин – это тайваньский чай, который действительно мощный антиоксидант, но это не решает проблему. Это помогает, но не решает. Поэтому сказать, что содержание в вине антиоксиданта защищает – это отвлекать людей от действительно серьезной проблемы. А проблема выбора – пойти и привиться, не ждать пока ты заболеешь, и, не дай бог, попадешь в реанимацию", – сказал академик.
Эпидемиологическая ситуация в Грузии в последние дни стала ухудшаться. В течение нескольких дней в стране фиксируется антирекорд по количеству зафиксированных случаев заражения – по данным на 26 января выявлено 17 530 случаев.
С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 092 684 случая заражения. Что касается вакцинации, то всего в Грузии сделано 2 676 520 доз вакцины от коронавируса, за сутки – 7 661 прививка.
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