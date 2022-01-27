https://sputnik-georgia.ru/20220127/onischenko-otsenil-rol-krasnogo-vina-v-borbe-s-koronavirusom-263911336.html

Онищенко оценил роль красного вина в борьбе с коронавирусом

Онищенко оценил роль красного вина в борьбе с коронавирусом

Академик возмутился использованием алкоголя как средства профилактики против заболевания 27.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-27T08:31+0400

2022-01-27T08:31+0400

2022-01-27T08:31+0400

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геннадий онищенко

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко сказал, что выводы ученых о пользе красного вина для защиты от коронавируса отвлекают внимание населения от серьезных вопросов – пойти и привиться.Геннадий Онищенко в ходе пресс-конференции Sputnik ответил на актуальные вопросы на тему коронавируса и вакцинации. Один из вопросов Sputnik Грузия коснулся темы, которую распространили СМИ, где говорилось, что красное вино способно смягчить течение заболевания коронавирусом, поэтому поможет ли Грузии этот напиток справиться с вирусом.Использование алкоголя как средства профилактики против заболевания вызвало у академика возмущение. Эпидемиологическая ситуация в Грузии в последние дни стала ухудшаться. В течение нескольких дней в стране фиксируется антирекорд по количеству зафиксированных случаев заражения – по данным на 26 января выявлено 17 530 случаев.С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 092 684 случая заражения. Что касается вакцинации, то всего в Грузии сделано 2 676 520 доз вакцины от коронавируса, за сутки – 7 661 прививка.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, в мире, геннадий онищенко, коронавирус covid-19