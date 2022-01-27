https://sputnik-georgia.ru/20220127/pink-floyd---vdokhnovenie-fotomastera-iz-gruzii-ili-kogda-prikhodit-vremya-probivat-stenu-263880070.html

Pink Floyd – вдохновение фотомастера из Грузии, или Когда приходит время "пробивать стену"

Pink Floyd – вдохновение фотомастера из Грузии, или Когда приходит время "пробивать стену"

Рубрика "Грузины за рубежом" знакомит с проживающей в Польше, влюбленной в свое дело, фотомастером Цици Чхеидзе 27.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-27T11:14+0400

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За рубежом Цици Чхеидзе известна под прозвищем "Индиго Флёр". Говорит, что в Грузии к выбору профессии подошла прагматично. Однако из-за того, что искала среду, где могла бы найти себя, отказалась от "офисной работы" и все время отвела любимому делу – фотографии. Инспирация работ грузинского фотомастера в частых случаях – любимая музыка и книги. Отдает предпочтение Fine-Art и в своих фотоработах объединяет готику, сюрреализм и мистику.– Самые светлые мечты идут из детства… В вашем случае была ли фотография в их числе?– С творчеством я была близка с самого детства. Начала рисовать с совсем малого возраста, а фотография привлекала меня всегда. Сызмальства я старалась своими методами как-то запечатлевать определенные моменты и воспоминания. Тем, возможность чего сейчас дает фотография, для меня тогда были принесенные домой листья или цветы, из которых я делала гербарий. Подписывала дату и место сбора и хранила. Выбирая профессию, я рассуждала "прагматично", и выбрала специальность, которой в Грузии обучали лишь в одном университете. Учебный процесс включал многие отрасли, которые в других вузах преподавались отдельными курсами и были перспективны в плане последующего трудоустройства. Однако уже на первом курсе я поняла, что это вообще "не мое". Очень хотела поступить в Академию художеств, но по рисованию у меня не было никакого образования, поскольку я из социально незащищенной семьи без возможности заниматься у педагогов.– Где вы начали работать после окончания университета?– Первый университет я окончила успешно, была президентской стипендиаткой. Работала с первого же курса, параллельно с учебой поменяла множество рабочих мест, больше года почти нигде не задерживалась. К тому же всегда очень легко находила новую работу. Однажды, сидя среди серых стен моего дома и работая над проектом, я слушала через наушники "High Hopes" Pink Floyd и поняла, что больше так не могу, и настало время "пробивать стену", не то потеряю себя. Поэтому быстро приняла решение и ушла с работы. На работе у меня была цель – скопить достаточную сумму и приобрести аппаратуру, которая стоит довольно дорого. Я обнаружила, что настолько погружена в ежедневную рутину, что этот период слишком затянулся… О каких бы высоких материях мы ни говорили, в конце концов материальное все же о себе напоминает, и, естественно, без финансов мы совершенно ничего сделать не можем. Не знаю, что за удивительный заряд у меня был в период, когда я приняла это решение, но факт, что через год я стала состоявшимся профессиональным фотографом.– В Академию художеств вы поступили на специальность графического дизайна. Что вам дали годы учебы там, и было ли у вас время для фотосъемок?– Академия художеств оставила во мне очень хорошие воспоминания. Я изучила несколько программ и вскоре начала работать графиком-дизайнером. Однако под конец очень переутомилась и поняла, что не могу "одолевать" несколько сфер вместе. К тому же в академии у меня был внутренний грант и Президентская стипендия, и мне нужно было время, чтобы сохранять высокие баллы. Также требовалось время, чтобы обрабатывать фотоматериал. Поэтому я переключилась только на фотографию.– Как вы решили жить в Варшаве?– В Польшу я отправилась летом на фестиваль Castle Party в качестве туриста. Очень понравились и среда, и люди, поэтому по возвращении в Грузию быстро приняла решение переехать сюда на жительство. У очень многих возникает вопрос: почему из своей страны должен уезжать человек, профессионально состоявшийся и востребованный. Думаю, иногда люди должны покидать зону комфорта безо всяких гарантий и расписанного плана и начать покорять новые вершины. Я всегда ищу новшества и новые пути развития. Рутина меня угнетает, какую бы стабильность и комфорт она ни давала. Разумеется, и здесь возникают порой большие сложности и неприятные сюрпризы, жизнь в чужой стране оказалась нелегкой. Но я знаю, что впереди меня ждет много хороших возможностей, к этому я и стремлюсь. Так будет всегда, и ничего меня не изменит.– Когда и как Цици Чхеидзе стала в Польше "Индиго Флёр"?– Этот никнейм уже давно "сросся" со мной, так что я уже точно и не помню когда. Я была совсем маленькой, в процессе познания мира и нового, когда прочитала статью о детях Индиго. Тогда я "нашла" себя. С этим совпало и то, что в названии использован мой любимый цвет – космически синий. В школе я изучала французский, и я его настолько любила, что часто даже думала на нем Мой никнейм – французский, в переводе означает "цветок индиго". Словом, я уже так давно Индиго, что на настоящее имя иногда не реагирую.– Как сложилась ваша польская жизнь?– В Польше у меня уже было несколько интересных съемок. Через две недели после приезда я получила заказ на свадебную фотосъемку. Интересно, как и этот факт был связан с музыкой: начав искать жилье, я поместила пост-объявление в одной из польских групп. Мой пост увидела пара, и, как они потом мне рассказали, узнав, что я переезжаю в Польшу, решили, что я должна быть фотографом на их свадьбе. По поводу деталей мы договорились еще в Грузии.Также вскоре после приезда я случайно познакомилась с человеком, который пришел в восторг от моих работ и познакомил меня со своим другом. Они безвозмездно предложили мне пространство для выставки… Такие случаи меня радуют и делают счастливой…– Что бы вы посоветовали тем, кто, как и вы, не мирится с рутиной и ищет новшества?– Вообще, во всех делах начальный этап бывает сложным. Помню, поначалу, помимо настоящих друзей, никто из важных для меня людей меня не поддерживал – ни морально, ни как-либо иначе. Наоборот, было большое давление, мне говорили, что я витаю в облаках и должна спуститься на землю. Несмотря на все, я исполнила свою мечту, любимое дело стало моей профессией. Человеку, который проходит такой же путь, как я, хочу сказать: никогда не слушайте других, слушайте только свое сердце, и ваша мечта обязательно исполнится!...Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, грузия, аналитика, грузины за рубежом, польша, интервью, варшава