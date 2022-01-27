https://sputnik-georgia.ru/20220127/salome-chachua-proshla-vo-vtoroy-tur-shou-tantsuyut-zvezdy-v-irlandii---foto-263933175.html
Саломе Чачуа прошла во второй тур шоу "Танцуют звезды" в Ирландии - ФОТО
Саломе Чачуа прошла во второй тур шоу "Танцуют звезды" в Ирландии - ФОТО
Знойная грузинка, похоже, пришлась по вкусу ирландским телезрителям, и Саломе не намерена останавливаться 27.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-27T17:02+0400
2022-01-27T17:02+0400
2022-01-27T17:06+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
грузинский шоу-бизнес
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1b/263932616_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a22a252aab3d3cef164a133e34d46c38.jpg
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Грузинская танцовщица латино-американских танцев Саломе Чачуа вновь порадовала телезрителей ирландской версии проекта "Танцуют звезды" своим зажигательным танцем.Во втором конкурсном туре Саломе вместе со своим партнером, известным ирландским регбистом Джорданом Конроем исполнила квикстеп. Пара вновь успешно перешла в следующий тур."Спасибо за такую поддержку и тепло", - написала Чачуа в своем Instagram, поделившись фотографией с выступления.Саломе Чачуа – популярная грузинская танцовщица и хореограф. Грузинский зритель знает девушку по телепроекту "Танцы со звездами", где она участвовала чуть ли не во всех сезонах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1b/263932616_0:0:1000:751_1920x0_80_0_0_53e2a90cb82841ab11db1ecbefca9c51.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
грузинский шоу-бизнес, шоу-бизнес
Саломе Чачуа прошла во второй тур шоу "Танцуют звезды" в Ирландии - ФОТО
17:02 27.01.2022 (обновлено: 17:06 27.01.2022)
Знойная грузинка, похоже, пришлась по вкусу ирландским телезрителям, и Саломе не намерена останавливаться
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Грузинская танцовщица латино-американских танцев Саломе Чачуа вновь порадовала телезрителей ирландской версии проекта "Танцуют звезды" своим зажигательным танцем.
Во втором конкурсном туре Саломе вместе со своим партнером, известным ирландским регбистом Джорданом Конроем исполнила квикстеп. Пара вновь успешно перешла в следующий тур.
"Спасибо за такую поддержку и тепло", - написала Чачуа в своем Instagram, поделившись фотографией с выступления.
Саломе Чачуа – популярная грузинская танцовщица и хореограф. Грузинский зритель знает девушку по телепроекту "Танцы со звездами", где она участвовала чуть ли не во всех сезонах.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.