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https://sputnik-georgia.ru/20220127/salome-chachua-proshla-vo-vtoroy-tur-shou-tantsuyut-zvezdy-v-irlandii---foto-263933175.html
Саломе Чачуа прошла во второй тур шоу "Танцуют звезды" в Ирландии - ФОТО
Саломе Чачуа прошла во второй тур шоу "Танцуют звезды" в Ирландии - ФОТО
Знойная грузинка, похоже, пришлась по вкусу ирландским телезрителям, и Саломе не намерена останавливаться 27.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-27T17:02+0400
2022-01-27T17:06+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
грузинский шоу-бизнес
шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Грузинская танцовщица латино-американских танцев Саломе Чачуа вновь порадовала телезрителей ирландской версии проекта "Танцуют звезды" своим зажигательным танцем.Во втором конкурсном туре Саломе вместе со своим партнером, известным ирландским регбистом Джорданом Конроем исполнила квикстеп. Пара вновь успешно перешла в следующий тур."Спасибо за такую поддержку и тепло", - написала Чачуа в своем Instagram, поделившись фотографией с выступления.Саломе Чачуа – популярная грузинская танцовщица и хореограф. Грузинский зритель знает девушку по телепроекту "Танцы со звездами", где она участвовала чуть ли не во всех сезонах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Саломе Чачуа прошла во второй тур шоу "Танцуют звезды" в Ирландии - ФОТО

17:02 27.01.2022 (обновлено: 17:06 27.01.2022)
© Instagram / salome_chachuaaТанцовщица Саломе Чачуа с партнером Джорданом Конроем
Танцовщица Саломе Чачуа с партнером Джорданом Конроем - Sputnik Грузия, 1920, 27.01.2022
© Instagram / salome_chachuaa
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Натия Кварцхава - Sputnik Грузия
Натия Кварцхава
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Знойная грузинка, похоже, пришлась по вкусу ирландским телезрителям, и Саломе не намерена останавливаться
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Грузинская танцовщица латино-американских танцев Саломе Чачуа вновь порадовала телезрителей ирландской версии проекта "Танцуют звезды" своим зажигательным танцем.
Во втором конкурсном туре Саломе вместе со своим партнером, известным ирландским регбистом Джорданом Конроем исполнила квикстеп. Пара вновь успешно перешла в следующий тур.
"Спасибо за такую поддержку и тепло", - написала Чачуа в своем Instagram, поделившись фотографией с выступления.
Саломе Чачуа – популярная грузинская танцовщица и хореограф. Грузинский зритель знает девушку по телепроекту "Танцы со звездами", где она участвовала чуть ли не во всех сезонах.
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