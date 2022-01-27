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Саломе Чачуа прошла во второй тур шоу "Танцуют звезды" в Ирландии - ФОТО

Саломе Чачуа прошла во второй тур шоу "Танцуют звезды" в Ирландии - ФОТО

Знойная грузинка, похоже, пришлась по вкусу ирландским телезрителям, и Саломе не намерена останавливаться 27.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-27T17:02+0400

2022-01-27T17:02+0400

2022-01-27T17:06+0400

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Грузинская танцовщица латино-американских танцев Саломе Чачуа вновь порадовала телезрителей ирландской версии проекта "Танцуют звезды" своим зажигательным танцем.Во втором конкурсном туре Саломе вместе со своим партнером, известным ирландским регбистом Джорданом Конроем исполнила квикстеп. Пара вновь успешно перешла в следующий тур."Спасибо за такую поддержку и тепло", - написала Чачуа в своем Instagram, поделившись фотографией с выступления.Саломе Чачуа – популярная грузинская танцовщица и хореограф. Грузинский зритель знает девушку по телепроекту "Танцы со звездами", где она участвовала чуть ли не во всех сезонах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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