https://sputnik-georgia.ru/20220127/sinoptiki-obeschayut-peremenchivuyu-pogodu-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-263916241.html
Синоптики обещают переменчивую погоду в Грузии в ближайшие дни
Синоптики обещают переменчивую погоду в Грузии в ближайшие дни
В столице Грузии в четверг ожидаются осадки и 4-6 градусов выше нуля 27.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-27T10:45+0400
2022-01-27T10:45+0400
2022-01-27T10:58+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. В четверг на всей территории Грузии ожидаются осадки, в горах – в виде снега, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Небольшие осадки сохранятся в отдельных районах 28-30 января. Днем в низине и на равнине будет 4-9 градусов тепла. Ночью 29 января усилится мороз. В регионе Шида Картли температура воздуха может опуститься до -11 градусов. Осадки возобновятся с 31 января. В Тбилиси в четверг, 27 января, также ожидаются осадки, которые прекратятся с 28 января. Днем в городе будет 4-6 градусов выше нуля, сказано в сообщении Агентства. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды, шида картли, погода
Синоптики обещают переменчивую погоду в Грузии в ближайшие дни
10:45 27.01.2022 (обновлено: 10:58 27.01.2022)
В столице Грузии в четверг ожидаются осадки и 4-6 градусов выше нуля
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. В четверг на всей территории Грузии ожидаются осадки, в горах – в виде снега, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
Небольшие осадки сохранятся в отдельных районах 28-30 января. Днем в низине и на равнине будет 4-9 градусов тепла. Ночью 29 января усилится мороз. В регионе Шида Картли температура воздуха может опуститься до -11 градусов.
Осадки возобновятся с 31 января.
В Тбилиси в четверг, 27 января, также ожидаются осадки, которые прекратятся с 28 января. Днем в городе будет 4-6 градусов выше нуля, сказано в сообщении
Агентства.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.