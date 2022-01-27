https://sputnik-georgia.ru/20220127/sinoptiki-obeschayut-peremenchivuyu-pogodu-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-263916241.html

Синоптики обещают переменчивую погоду в Грузии в ближайшие дни

Синоптики обещают переменчивую погоду в Грузии в ближайшие дни

В столице Грузии в четверг ожидаются осадки и 4-6 градусов выше нуля 27.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-27T10:45+0400

2022-01-27T10:45+0400

2022-01-27T10:58+0400

новости

грузия

тбилиси

национальное агентство окружающей среды

шида картли

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/08/251105800_0:351:2730:1887_1920x0_80_0_0_1faefb863b652dc5a3b4ad2754449ad5.jpg

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. В четверг на всей территории Грузии ожидаются осадки, в горах – в виде снега, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Небольшие осадки сохранятся в отдельных районах 28-30 января. Днем в низине и на равнине будет 4-9 градусов тепла. Ночью 29 января усилится мороз. В регионе Шида Картли температура воздуха может опуститься до -11 градусов. Осадки возобновятся с 31 января. В Тбилиси в четверг, 27 января, также ожидаются осадки, которые прекратятся с 28 января. Днем в городе будет 4-6 градусов выше нуля, сказано в сообщении Агентства. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

тбилиси

шида картли

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды, шида картли, погода