https://sputnik-georgia.ru/20220127/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-poslednie-dannye-263915266.html

Ситуация на дорогах Грузии: последние данные

Ситуация на дорогах Грузии: последние данные

Синоптики прогнозируют продолжение снегопада в горах Грузии в четверг в течение дня

2022-01-27T10:03+0400

2022-01-27T10:03+0400

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новости

грузия

департамент автомобильных дорог

кутаиси

амбролаури

ткибули

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ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. Интенсивный снегопад создал проблемы для передвижения транспорта на авотомагистрали Кутаиси - Ткибули - Амбролаури на западе Грузии, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.В частности, на перевале Накерала (39-62 км дороги внутригосударственного значения) запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Остальные машины могут свободно передвигаться, сказано в сообщении. По прогнозам синоптиков, в четверг в Грузии ожидаются осадки, в горах – в виде снега. Перевал Накерала расположен на высоте более 1,2 тысячи метров над уровнем моря. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, департамент автомобильных дорог, кутаиси, амбролаури, ткибули