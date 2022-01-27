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Ситуация на дорогах Грузии: последние данные
Ситуация на дорогах Грузии: последние данные
Синоптики прогнозируют продолжение снегопада в горах Грузии в четверг в течение дня
2022-01-27T10:03+0400
2022-01-27T10:03+0400
2022-01-27T10:15+0400
новости
грузия
департамент автомобильных дорог
кутаиси
амбролаури
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ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. Интенсивный снегопад создал проблемы для передвижения транспорта на авотомагистрали Кутаиси - Ткибули - Амбролаури на западе Грузии, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.В частности, на перевале Накерала (39-62 км дороги внутригосударственного значения) запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Остальные машины могут свободно передвигаться, сказано в сообщении. По прогнозам синоптиков, в четверг в Грузии ожидаются осадки, в горах – в виде снега. Перевал Накерала расположен на высоте более 1,2 тысячи метров над уровнем моря. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Ситуация на дорогах Грузии: последние данные
10:03 27.01.2022 (обновлено: 10:15 27.01.2022)
Синоптики прогнозируют продолжение снегопада в горах Грузии в четверг в течение дня
ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. Интенсивный снегопад создал проблемы для передвижения транспорта на авотомагистрали Кутаиси - Ткибули - Амбролаури на западе Грузии, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.
В частности, на перевале Накерала (39-62 км дороги внутригосударственного значения) запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Остальные машины могут свободно передвигаться, сказано в сообщении
.
По прогнозам синоптиков, в четверг в Грузии ожидаются осадки, в горах – в виде снега.
Перевал Накерала расположен на высоте более 1,2 тысячи метров над уровнем моря.
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