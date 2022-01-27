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Торнике Шенгелия сыграет в Матче Всех Звезд 2022 Единой Лиги ВТБ
Торнике Шенгелия сыграет в Матче Всех Звезд 2022 Единой Лиги ВТБ
Шенгелия сыграет за сборную "Звезд Мира" 27.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-27T08:02+0400
2022-01-27T08:02+0400
2022-01-27T08:02+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия примет участие в Матче Всех Звезд Единой Лиги ВТБ, который состоится 20 февраля в Москве.Результаты голосования, в котором приняли участие болельщики и представители СМИ, опубликованы на официальном сайте Единой Лиги ВТБ.Шенгелия сыграет за сборную "Звезд Мира". Грузин получил 21 голос и уступил только Марио Хезонья из казанского УНИКСа.Составы команд по итогам голосования:"Звезды России": Иван Стребков и Антон Астапкович (оба "Нижний Новгород"), Дмитрий Кулагин и Сергей Карасев (оба "Зенит"), Алексей Швед и Джоэль Боломбой (оба ЦСКА), Евгений Колесников ("Автодор"), Евгений Воронов (ПАРМА)."Звезды Мира": Торнике Шенгелия и Иффе Лундберг (оба ЦСКА), Эрик Макколлум и Джонатан Мотли (оба "Локомотив-Кубань"), Билли Бэрон и Джордан Мики (оба "Зенит"), Кенни Чери ("Автодор"), Марио Хезонья и Джон Браун III (УНИКС), Энтони Хики ("Астана").Составы команд формировались в соответствии со следующими правилами:Шенгелия выступает за ЦСКА с лета 2020 года. В прошлом году капитан сборной Грузии также был выбран для участия в Матче Всех Звезд, но из-за травмы был вынужден пропустить игру.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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Торнике Шенгелия сыграет в Матче Всех Звезд 2022 Единой Лиги ВТБ
Шенгелия сыграет за сборную "Звезд Мира"
ТБИЛИСИ, 27 янв – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия примет участие в Матче Всех Звезд Единой Лиги ВТБ, который состоится 20 февраля в Москве.
Результаты голосования, в котором приняли участие болельщики и представители СМИ, опубликованы на официальном сайте
Единой Лиги ВТБ.
Шенгелия сыграет за сборную "Звезд Мира". Грузин получил 21 голос и уступил только Марио Хезонья из казанского УНИКСа.
Составы команд по итогам голосования:
"Звезды России": Иван Стребков и Антон Астапкович (оба "Нижний Новгород"), Дмитрий Кулагин и Сергей Карасев (оба "Зенит"), Алексей Швед и Джоэль Боломбой (оба ЦСКА), Евгений Колесников ("Автодор"), Евгений Воронов (ПАРМА).
"Звезды Мира": Торнике Шенгелия и Иффе Лундберг (оба ЦСКА), Эрик Макколлум и Джонатан Мотли (оба "Локомотив-Кубань"), Билли Бэрон и Джордан Мики (оба "Зенит"), Кенни Чери ("Автодор"), Марио Хезонья и Джон Браун III (УНИКС), Энтони Хики ("Астана").
Составы команд формировались в соответствии со следующими правилами:
каждая команда должна состоять из 10 игроков – 5 защитников и 5 представителей передней линии
в каждой сборной не должно быть более двух игроков из одного клуба.
Шенгелия выступает за ЦСКА с лета 2020 года. В прошлом году капитан сборной Грузии также был выбран для участия в Матче Всех Звезд, но из-за травмы был вынужден пропустить игру.
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