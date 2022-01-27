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Убийство на почве мести? Застрелен житель села в Кахети
Убийство на почве мести? Застрелен житель села в Кахети
Подозреваемый в совершении убийства, 60-летний житель села Калаури, уже задержан
2022-01-27T09:50+0400
2022-01-27T09:58+0400
происшествия
новости
грузия
убийство
кахети
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Тридцатишестилетний житель села Калаури (регион Кахети) застрелен из охотничьего ружья, сообщает телеканал "Рустави 2". Инцидент произошел накануне вечером. Жертвой, по данным телеканала, является Гела Чагиашвили. Он получил несколько ранений и скончался на месте. Подозреваемый в совершении убийства, 60-летний Георгий Мгебришвили, уже задержан. Телеканал со ссылкой на местных жителей сообщает, что причиной убийства стала месть. По неподтвержденным данным, около десяти лет назад Чагиашвили нанес смертельные ранения родственнику Мгебришвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, убийство, кахети

Убийство на почве мести? Застрелен житель села в Кахети

09:50 27.01.2022 (обновлено: 09:58 27.01.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 27.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Подозреваемый в совершении убийства, 60-летний житель села Калаури, уже задержан
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Тридцатишестилетний житель села Калаури (регион Кахети) застрелен из охотничьего ружья, сообщает телеканал "Рустави 2".
Инцидент произошел накануне вечером. Жертвой, по данным телеканала, является Гела Чагиашвили. Он получил несколько ранений и скончался на месте.
Подозреваемый в совершении убийства, 60-летний Георгий Мгебришвили, уже задержан.
Телеканал со ссылкой на местных жителей сообщает, что причиной убийства стала месть. По неподтвержденным данным, около десяти лет назад Чагиашвили нанес смертельные ранения родственнику Мгебришвили.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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