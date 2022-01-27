https://sputnik-georgia.ru/20220127/uchenye-nashli-neobychnyy-sposob-zaschity-ot-koronavirusa-263904645.html

Ученые нашли необычный способ защиты от коронавируса

Ученые нашли необычный способ защиты от коронавируса

Более двух лет COVID-19 бесчинствует на нашей планете и все это время ученые ищут различные способы защиты от коронавируса

2022-01-27T06:06+0400

2022-01-27T06:06+0400

2022-01-27T06:06+0400

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Из материала Sputnik Грузия вы узнаете о самых необычных способах защиты от коронавируса, которые нашли ученые в 2021 году.Необычные способы защиты от коронавирусаЗащитить от коронавируса человека способна простуда: этот необычный способ защиты от вируса нашли ученые из Йельского университета в США, пишет Daily Mail.В ходе исследования ученые заразили ткань дыхательных путей, выращенную в лаборатории риновирусом, вызывающем простуду, а позже коронавирусом. В результате ученые пришли к выводу, что вирус простуды в организме заболевшего запускает иммунный ответ, который остановил распространение коронавируса.Иммунный ответ – это гены, стимулированные интерфероном, которые реагируют на ранней стадии заболевания и предотвращают в организме размножение вируса. Ученые надеются, что это открытие поможет разработать более эффективные способы лечения коронавируса.Алкоголь защищает от коронавируса?Еще один необычный способ защиты от коронавируса нашли ученые из Университета Питтсбурга (США).Как выяснилось, люди, часто употребляющие алкоголь, более устойчивы к возбудителю коронавируса, чем те, кто спиртное совсем не пьет. Исследование ученых размещено на сайте www.medrxiv.org, но рецензирование оно пока не прошло.При этом специалисты предупреждают, что чрезмерное употребление спиртного не защитит от заражения коронавирусом и вредит здоровью.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Анна Гигаури https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg

Анна Гигаури https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg

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Анна Гигаури https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg

общество, новости, грипп, наука, здоровье, йельский университет, коронавирус covid-19, советы врачей, справки