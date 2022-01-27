https://sputnik-georgia.ru/20220127/uniks--tsska-prognoz-na-match-basketbolnoy-evroligi-263940469.html

УНИКС – ЦСКА: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

УНИКС – ЦСКА: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч баскетбольной Евролиги между клубами УНИКС и ЦСКА 27.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-27T22:51+0400

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В очередном туре баскетбольной Евролиги нас с вами ожидает российское дерби – казанский УНИКС на своем паркете примет московский ЦСКА. Оба клуба находятся в зоне плей-офф (шестое и седьмое место соответственно), и уверен, борьба в "Баскет-холле" будет нешуточной.К очному противостоянию соперники подходят не в лучшем настроении. В последних матчах Евролиги оба российских клуба проиграли. ЦСКА у себя дома уступил итальянской "Олимпии" (57:67), а по УНИКС-у катком проехался мадридский "Реал" - 85:68. Пожалуй, это худший матч казанцев в нынешнем розыгрыше турнира. Только в четвертой четверти, когда "Реал" перестал играть, УНИКС сумел преодолеть планку в 20 очков.ЦСКА во встрече с "Олимпией" выглядел не лучше. 10, 11, 11 – это количество "армейских" очков в первой, третьей и четвертой четверти. Результативность просто удручающая. Только во втором игровом отрезке подопечные Итудиса сумели набрать 25 очков. Одним словом, функциональное состояние игроков обоих клубов оставляет много вопросов.Что касается букмекерских котировок, то, по мнению аналитиков, фаворит предстоящего матча ЦСКА. Победа гостей оценивается коэффициентом 1,65 (против 2,0 у хозяев). Но будем объективны – вилка достаточно небольшая.Если посмотреть на статистику очного противостояния, то УНИКС выиграл две последние встречи. В том числе и матч первого круга в Москве (88:67). Правда, до этого казанский клуб пять раз подряд проиграл. Если сравнивать последние поражения клубов в Евролиге, то УНИКС в Мадриде "бросил" играть уже к середине второй четверти. А ЦСКА очень старался, но у "армейцев" ничего не получалось. Как мне кажется, у баскетболистов из Казани осталось больше сил, и даже если они предстоящий матч проиграют, то с минимальной разницей.Ставка: победа УНИКС-а с форой (+3.5) за 1,67.

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спорт, в мире, баскетбол, евролига, прогноз на баскетбольный матч