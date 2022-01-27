https://sputnik-georgia.ru/20220127/uzhe-ne-odin-doma-akter-makoley-kalkin-zhenitsya-263919781.html

Уже не один дома: актер Маколей Калкин женится

Уже не один дома: актер Маколей Калкин женится

Звезда самого рождественского фильма сделал предложение матери своего единственного ребенка

2022-01-27T12:17+0400

2022-01-27T12:17+0400

2022-01-27T14:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Американский актер Маколей Калкин женится – звезда "Один дома" обручился со своей возлюбленной Брендой Сонг. Калкин узнал, что такое слава в детстве и пошел по наклонной. Поклонники уже не верили, что актер вернется в мир кино, но он удивил всех – отказался от вредных привычек, снова начал сниматься и встретил свою любовь. А в 2021 году у пары родился сын, которого Бренда и Маколей назвали Дакота. Успехи в личной жизни и карьере подтолкнули Калкина к решительным действиям. Репортеры People сообщили, что актер готовится к свадьбе с возлюбленной. Подтверждение не заставило себя долго ждать. Уличные фотографы подловили возлюбленную Калкина на улицах города и запечатлели ее обручальное кольцо. Украшение с огромным бриллиантом оценили все фанаты Маколея. Отметим, что пара познакомилась в 2017 году и сразу же начала встречаться. Сначала никто не думал, что это закончится чем-то серьезным, но ради Сонг актер решил измениться. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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шоу-бизнес, зарубежные звезды