https://sputnik-georgia.ru/20220127/velichayshaya-tragediya-v-istorii-chelovechestva-premer-gruzii-pochtil-pamyat-zhertv-kholokosta-263918945.html

"Величайшая трагедия в истории человечества"– премьер Грузии почтил память жертв Холокоста

"Величайшая трагедия в истории человечества"– премьер Грузии почтил память жертв Холокоста

Все народы и правительства должны строить такой мир, в котором подобное зло не повторится, отметил Гарибашвили 27.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-27T11:46+0400

2022-01-27T11:46+0400

2022-01-27T11:46+0400

новости

грузия

ираклий гарибашвили

международный день памяти жертв холокоста

освенцим

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ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили почтил память миллионов жертв Холокоста, назвав это событие величайшей трагедией в истории человечества.По словам главы грузинского правительства, память о жертвах Холокоста обязует все народы и правительства строить такой мир, в котором будет спокойствие и взаимопонимание, и в котором подобное зло больше никогда не повторится.Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили лагерь смерти Освенцим. Ежегодно 27 января в бундестаге проходит церемония в память о жертвах Холокоста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, ираклий гарибашвили, международный день памяти жертв холокоста, освенцим