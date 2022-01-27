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"Величайшая трагедия в истории человечества"– премьер Грузии почтил память жертв Холокоста
"Величайшая трагедия в истории человечества"– премьер Грузии почтил память жертв Холокоста
Все народы и правительства должны строить такой мир, в котором подобное зло не повторится, отметил Гарибашвили 27.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-27T11:46+0400
2022-01-27T11:46+0400
2022-01-27T11:46+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили почтил память миллионов жертв Холокоста, назвав это событие величайшей трагедией в истории человечества.По словам главы грузинского правительства, память о жертвах Холокоста обязует все народы и правительства строить такой мир, в котором будет спокойствие и взаимопонимание, и в котором подобное зло больше никогда не повторится.Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили лагерь смерти Освенцим. Ежегодно 27 января в бундестаге проходит церемония в память о жертвах Холокоста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, ираклий гарибашвили, международный день памяти жертв холокоста, освенцим
"Величайшая трагедия в истории человечества"– премьер Грузии почтил память жертв Холокоста
Все народы и правительства должны строить такой мир, в котором подобное зло не повторится, отметил Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили почтил память миллионов жертв Холокоста, назвав это событие величайшей трагедией в истории человечества.
По словам главы грузинского правительства, память о жертвах Холокоста обязует все народы и правительства строить такой мир, в котором будет спокойствие и взаимопонимание, и в котором подобное зло больше никогда не повторится.
"Мы никогда не забудем урок Холокоста, который громко призывает нас никогда не проводить политику, основанную на ненависти, нетерпимости и вере в собственное превосходство", – говорится в заявлении премьер-министра.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили лагерь смерти Освенцим. Ежегодно 27 января в бундестаге проходит церемония в память о жертвах Холокоста.
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